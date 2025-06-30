Почти по всей территории России прогнозируют интенсивные осадки

Кроме того, в Северо-Западном федеральном округе, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях так же ожидаются ливневые дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/ с. В Приволжском федеральном округе так же будут наблюдаться ливневые дожди и грозы, особенно в Башкортостане, где возможны сильные дожди и град.