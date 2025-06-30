Почти по всей территории России прогнозируют интенсивные осадки

«Главная проблема в ближайшие дни практически на всей территории страны — интенсивные осадки. 30 июня и 1 июля в северокавказских республиках, включая Северную Осетию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Чеченскую Республику и Карачаево-Черкесию, ожидаются сильные дожди, град, грозы и ветер до 25 м/с», — сказал он.
В Краснодарском крае 30 июня ожидаются сильные дожди с ветром до 25 м/с. Это, как отметил Вильфанд, представляет серьезную опасность. На реках прогнозируется подъем уровня воды.
Неблагоприятные погодные условия не ограничиваются югом, в Центральном федеральном округе так же пройдут сильные осадки. В частности, в Москве и Московской области 30 июня и до конца суток 1 июля местами возможен сильный дождь и ветер со скоростью 7−12 м/с, порывы которого могут достигать 17−20 м/с.
В Бурятии, Забайкальском крае и в других регионах Дальнего Востока также ожидаются ливневые дожди, ветер до 25 м/с, несмотря на высокую температуру воздуха. Необычная ситуация будет наблюдаться в Тыве — в некоторых местах реки будут подниматься из-за сильных дождей, в то время как в других, при ветре до 25 м/с, могут возникнуть пылевые бури.
Кроме того, в Северо-Западном федеральном округе, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях так же ожидаются ливневые дожди и грозы с порывами ветра до 18 м/ с. В Приволжском федеральном округе так же будут наблюдаться ливневые дожди и грозы, особенно в Башкортостане, где возможны сильные дожди и град.