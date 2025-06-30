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Синоптики: в центральную часть России может вернуться лето

Неделя в средней полосе России начнется с дождей и прохлады — погода будет ближе к осенней. Но уже в среду холодный циклон направится в сторону Урала.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Летняя трава и деревья на фоне закатного солнца
Источник: Unsplash.com/CC 0

К пятнице, 4 июля, температура воздуха в центральной части страны может подняться до комфортных летних значений. В Смоленской и Владимирской области отметка дойдет до +22−27 °C. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Однако до потепления средняя полоса страны будет находиться под властью холодного фронта. В понедельник и вторник, 30 июня и 1 июля, столбик на термометре покажет только отметку +15 °C. К прохладному воздуху добавится ветер, который ухудшит ситуацию.

В среду, 2 июля, погода постепенно начнет налаживаться, воздух нагреется до +20 °C. В Москве 3 июля ожидается потепление до +25 °C — добавляет Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС». Но жителям столицы стоит быть готовыми, что хорошая погода продержится недолго — из-за обильных осадков к 4 июля отметка на термометре снова опустится до прежних + 20.

Июль обещает приблизиться к норме, но аномальной жары не будет. По прогнозам, средняя температура днем составит +20−25 °C, а ночью — 10−15 °C. Некоторые дни в июле будут по-настоящему летними — воздух нагреется до +28 °C. Но это при условии, что в регион не заглянут холодные воздушные массы.

Специалисты отмечают, что такое умеренное лето намного комфортнее для человека, если рассматривать ситуацию с медицинской точки зрения.