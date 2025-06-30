Синоптики: в центральную часть России может вернуться лето

Июль обещает приблизиться к норме, но аномальной жары не будет. По прогнозам, средняя температура днем составит +20−25 °C, а ночью — 10−15 °C. Некоторые дни в июле будут по-настоящему летними — воздух нагреется до +28 °C. Но это при условии, что в регион не заглянут холодные воздушные массы.