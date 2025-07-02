Снег в пустыне, жара на Севере: ученые объяснили аномалии лета

Лето 2025 года удивляет резкими погодными контрастами: то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится реальностью. Снег в пустыне, наводнения в Африке, тропическая жара в Сибири и рекордный холод в Москве — эти события говорят о том, что привычная климатическая система стремительно меняется. О том, какие аномалии произошли в мире и стоит ли ждать «нормальную» погоду, рассказали в издании Men Today.
Аномалии в мире летом 2025 года
Погодные аномалии обрушиваются на мир одна за другой: ливни со льдом, снегопады там, где было +30 градусов, и бушующие стихии, превращающие улицы в реки.
В китайской провинции Гуйчжоу на прошлой неделе прошли обильные сезонные дожди, которые вызвали выход рек из берегов. Улицы оказались затоплены, потоки воды смывали автомобили, а на одной из скоростных трасс обрушился мост. Из зоны бедствия эвакуировали около 80 тысяч человек.
Тем временем Южную Африку накрыл мощный холодный циклон, который принес с собой снежные заносы и масштабные наводнения. В Восточно-Капской провинции жители в спешке покидали свои дома. Одной из самых трагичных историй стало крушение школьного микроавтобуса, который снесло потоком воды. Погибло четверо детей, кондуктор и водитель, еще четверо числятся пропавшими.
В пустыне Атакама в Чили, одном из самых засушливых мест на планете, выпал снег. Это первый случай за десять лет. Белая пелена на выжженной земле выглядела как сцена из фантастического фильма.
Аномальное лето в России
Лето 2025-го удивило и россиян. В конце мая в столичном регионе температура превышала климатическую норму на 5−7 градусов, дни были по-летнему ясными, а ночи теплыми. Синоптики прогнозировали такую погоду на протяжении всего лета, однако уже к середине июня все изменилось. Так, в регион пришло похолодание, столбики термометров опустились на 4−5 градусов ниже климатической нормы.
Однако пока на юге страны было холодно, 30-градусная жара накрыла Южную Сибирь и северные города — Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Даже Черное море прогревалось медленнее, чем обычно.
Под конец июня синоптики предупредили о новом температурном рекорде: в ночь с 30 июня на 1 июля в Москве температура упала до +5°, что стало самым холодным началом июля за последние 146 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на центр «Фобос».
Каким будет июль
Наступающий июль обещает быть переменчивым. На Русской равнине метеорологи прогнозируют контрастную погоду. В южных и западных регионах температура поднимется на 1−2 градуса выше нормы, тогда как на севере и востоке останется прохладной. Аналогичная аномалия ожидается и на Урале, и в западной части Приобья.
А вот для юго-востока Сибири, Приамурья и Приморья прогноз более благоприятен. Там в разгар лета установится по-настоящему теплая и комфортная погода.
В Центральной России июль начнется в духе июня — с легкой прохлады. Но уже к середине месяца ожидается потепление, которое принесет солнечные дни и жару. Ближе к концу месяца температура снова пойдет на спад, и июль завершится с показателями ниже многолетней климатической нормы.
Почему так происходит
Ученые из Пенсильванского университета опубликовали тревожные результаты нового исследования. Согласно им, за последние 75 лет частота экстремальных погодных явлений — волн жары, засух и проливных дождей — утроилась. По словам специалистов, главной причиной такой динамики стало антропогенное изменение климата.
Если в середине XX века такие явления происходили раз за сезон, то теперь фиксируются трижды за одно лето. Это связано с так называемыми «застрявшими» струйными течениями — мощными потоками воздуха в атмосфере, которые приостанавливаются на несколько недель. Такие блокировки нарушают привычную циркуляцию воздуха и вызывают затяжные волны тепла, ливни или засухи.
Несколько примеров: рекордная жара в Европе в 2003 году, волна тепла в России летом 2010-го, экстремальные температуры на северо-западе США и Канады в 2021-м. Все это — следствие изменений в циркуляции атмосферы.
Исследователи подчеркнули, что ускоренное потепление Арктики — еще один ключевой фактор. Здесь температура растет в 3−4 раза быстрее, чем в остальной части планеты, уменьшая разницу температур между экватором и полюсами. Это делает струйные потоки более «вязкими», они теряют скорость и становятся нестабильными.
«Хрестоматийный случай — лето 2018 года в США: на западе была жара и пожары, а на востоке шли нескончаемые дожди. Такая погода держалась почти месяц», — объяснил один из авторов исследования Майкл Манн.
Особую тревогу у ученых вызывает влияние Эль-Ниньо, которое наблюдалось в 2023—2024 годах. По мнению экспертов, его последствия могут усилить вероятность новых «застрявших» волн, что делает прогнозы менее надежными.
Ученые предупредили, что если люди не начнут сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу, человечество ждут разрушительные волны жары. Это приведет к гибели сельскохозяйственных угодий от засух и масштабным наводнениям.