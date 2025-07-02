Снег в пустыне, жара на Севере: ученые объяснили аномалии лета

Лето 2025 года удивляет резкими погодными контрастами: то, что вчера казалось невозможным, сегодня становится реальностью. Снег в пустыне, наводнения в Африке, тропическая жара в Сибири и рекордный холод в Москве — эти события говорят о том, что привычная климатическая система стремительно меняется. О том, какие аномалии произошли в мире и стоит ли ждать «нормальную» погоду, рассказали в издании Men Today.