В Роскомосе показали, как выглядит циклон, который накрыл Москву

Циклон «Корнелиус» — североатлантический циклон, который в конце июня 2025 года накрыл Центральную Россию. Мощный атмосферный вихрь стал причиной резкого похолодания, ливней и сильного ветра. С ним также связано рекордно низкое атмосферное давление, которое в Москве опустилось до 726 миллиметров ртутного столба. Этот показатель стал историческим минимумом для конца июня.
Днем воздух прогрелся до +12…+15°С. Однако из-за влажности около 100% и шквалистого ветра с порывами до 17 метров в секунду ощущаемая температура была ниже той, которую показывали термометры.
По словам метеорологов, на столицу обрушилась половина месячной нормы осадков всего за несколько дней. Циклон получил собственное имя, как это часто происходит с крупными погодными системами, чтобы упростить их идентификацию в прогнозах и новостях.
Ранее ВМО опубликовала прогноз погоды на июль, август и сентябрь 2025 года.