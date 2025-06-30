Несколько европейских стран столкнулись с аномальной жарой

В Берлине температура пока не поднялась выше 30 градусов, пишет Tagesspiegel, однако синоптики прогнозируют жару до 39 градусов в середине недели. Власти напомнили местным жителям о рассредоточенных по всему городу питьевых фонтанчиках, а также о местах, где можно укрыться от жары и охладиться. И с тем, и с другим составили специальные карты.