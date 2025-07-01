Синоптики рассказали, когда в России прекратятся дожди

Однако синоптики обещают улучшение погодных условий уже в ближайшие дни. Так, в Барнауле сохраняются грозовые дожди, которые за два дня принесут треть месячной нормы осадков. Температура при этом будет ниже обычной и поднимется максимум до +23…+25°С. Но уже во второй половине недели регион ждет потепление и солнечная погода с температурой воздуха до +30°С.