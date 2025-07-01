Синоптики рассказали, когда в России прекратятся дожди

Ненастье, которое охватило Европейскую часть России и Урал, — результат активности сразу нескольких североатлантических циклонов. Один из них, «Корнелиус», принес в регионы проливные дожди. «Метеовести» сообщают, что особенно интенсивные осадки ожидаются в центральных регионах страны и на юге Предуралья. В то же время другой циклон в Сибири вновь вызовет ливни и грозы. Под ударом окажутся Алтай и районы Прибайкалья.
Однако синоптики обещают улучшение погодных условий уже в ближайшие дни. Так, в Барнауле сохраняются грозовые дожди, которые за два дня принесут треть месячной нормы осадков. Температура при этом будет ниже обычной и поднимется максимум до +23…+25°С. Но уже во второй половине недели регион ждет потепление и солнечная погода с температурой воздуха до +30°С.
Циклоны в Сибири продолжают втягивать теплые воздушные массы из Средней Азии, а вот на Европейскую территорию России все еще поступает прохладный воздух со стороны Норвежского моря. Поэтому в большинстве центральных и северо-западных регионов сегодня ожидается погода ниже нормы — +13…+18°С, в Поволжье — +18…+23°С. Только юг региона порадует летним теплом до +28°С.
Завтра, 2 июля, ситуация начнет меняться: центр циклона переместится на Урал, а над Русской равниной установятся западные ветра. С ними в центральные регионы начнет поступать теплый воздух с запада Европы. В результате этого прогнозируется пик потепления, который ожидается к концу рабочей недели.
Так, в Москве уже в среду появится солнце, и воздух начнет активно прогреваться. К четвергу-пятнице температура поднимется до +25…+26°С, что на несколько градусов выше климатической нормы. Однако расслабляться рано — в выходные ожидается новое похолодание, пусть и не столь резкое.
Ранее синоптик Шувалов рассказал, что пик циклона придется на 1 июля.