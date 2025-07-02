Погода в коме: у июля есть шансы вернуться к климатической норме

Ждать сильной жары от первой половины июля не стоит, но температура воздуха в Центральной России будет близкой к климатической норме — около 22−24 градусов, рассказали «Известиям» метеорологи. Возможны небольшие дожди, но повторения циклона, накрывшего холодом и дождями столичный регион в конце июня, пока не прогнозируется. Есть надежда, что к середине месяца можно будет открывать купальный сезон, заверили эксперты. О том, что стало причиной прохладного июня и как следить за здоровьем и настроением в период нестабильной погоды, — в материале «Известий».
Каким будет июль
Первая половина июля ожидается в центре Европейской России умеренно теплой и с небольшими дождями, рассказали «Известиям» метеорологи. Циклонов, сопоставимых с тем, который омрачил конец июня, в ближайшие две недели не ожидается, заверил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Будут отдельные фронтальные разделы, ложбины, которые станут чередоваться с гребнями высокого давления. Но температура при этом станет колебаться незначительно, — отметил он.
Так, если 4 и 5 июля ожидается 24−25 градусов тепла, то к выходным — 18−20 градусов, а затем до середины месяца температура составит 22−24 градуса.
— Есть надежда к середине июля начать пляжный сезон, — заверил метеоролог.
Начиная с 3 июля погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона, который расположится над Балканами, объяснила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
— Температура воздуха начнет постепенно повышаться, хотя пока останется ниже климатической нормы. Но мы предполагаем, что уже с 3 июля погода будет без осадков, максимальная температура воздуха составит 23−25 градусов, — сказала она.
В первые выходные июля в столице, по ее словам, будет чуть прохладнее — температура составит 20−22 градуса.
— Но после того, что мы переживаем в первых числах июля, это значительное улучшение погоды, — добавила Татьяна Позднякова.
А вот сильной жары, по ее словам, прогнозы пока не обещают.
— Но есть надежда, что вторая декада июля будет нежаркой, но с температурой, близкой к климатической норме. Как говорится, надежда умирает последней, — подчеркнула метеоролог.
В чем причины холодного июня
Начало лета в средней полосе России было достаточно теплым, напомнил Александр Шувалов.
— Первая половина июня прошла с превышением средних климатических значений по температуре, и осадков было немного. Но вторая половина и финал месяца, конечно, подкачали, — сообщил он.
В Москве и Подмосковье средняя месячная температура июня оказалась лишь на градус ниже климатической нормы.
— Это не очень много. Были случаи, когда июнь был гораздо более холодным. В 2003 году средняя месячная температура была всего лишь 13 градусов. А сейчас мы закончили месяц с показателем в 16,5−17 градусов, — пояснил метеоролог.
Сутки 30 июня в Москве отставали от нормы на 6,4 градуса, добавила Татьяна Позднякова. Это наибольшее отклонение за весь месяц. Средняя суточная температура воздуха составила всего 12,3 градуса, это третье самое низкое значение после 1962 года (11 градусов) и 1976 года (11,9 градуса).
Кроме того, 30 июня установлен и рекорд по минимальному атмосферному давлению, которое составило всего 726,9 мм рт. ст. Циклон «Корнелиус» также привел к обильным осадкам в столичном регионе — местами выпало более четверти от месячной нормы осадков.
А вот в Омске, Новосибирске, Красноярске по итогам июня средняя температура оказалась выше, чем в Сочи, добавил Александр Шувалов. В Барнауле июнь стал более жарким, чем в Краснодаре и Ростове-на-Дону. По его словам, это следствие стабильного положения высотной фронтальной зоны — области в верхней части тропосферы, где температура и давление меняются наиболее резко.
— В Западной Европе жаркая погода, значит, вынос горячего воздуха из Африки идет туда. А нам достается другая, более нисходящая ветвь высотной фронтальной зоны, поэтому воздух поступает с Баренцева моря, — пояснил он. — Стабильность положения этой высотной ложбины с прогибом в сторону Черного моря привела к тому, что мы получили отрицательную аномалию по итогам июня.
По словам метеоролога, это особенности атмосферных процессов в конкретном месяце.
Как подготовить организм к перепадам погоды
Нестабильная летняя погода может повлиять на здоровье, поэтому в этот период важно обращать особое внимание на самочувствие, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.
Пониженное давление особенно опасно для пожилых людей, оно может привести к ухудшению кровоснабжения почек и головного мозга, повысить риск развития инсульта и почечной недостаточности, напомнила основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
— В случае понижения давления нужно отказаться от алкоголя и табака. Также на сосуды могут оказывать влияние и некоторые препараты, поэтому желательно проконсультироваться с врачом, — отметила она.
Врач рекомендовала употреблять достаточно жидкости и микроэлементов, а также избегать сильного стресса и нахождения в душном помещении.
— Регулярные физические нагрузки увеличивают возврат крови к сердцу, повышают уровень артериального давления и снижают вероятность развития гипотонии, — подчеркнула она.
При резком изменении погоды некоторые люди могут чувствовать общее недомогание, ощущение усталости, головную боль, боль в мышцах и суставах, столкнуться с проблемами со сном, что также может привести к изменению настроения, добавила заведующая одной из поликлиник «РЖД-Медицины» Полина Литвиненко. В группе риска, по ее словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто перенес инфаркт или инсульт.
— Может наблюдаться ухудшение течения этих заболеваний в виде скачков артериального давления, усиления болей в сердце, увеличения частоты перебоев в сердечном ритме, — сказала врач. — Изменение погоды могут почувствовать и пациенты с заболеваниями легких и суставной патологией.
Чтобы избежать ухудшения самочувствия, важно отказаться от дополнительных нагрузок, побольше гулять на свежем воздухе, отказаться от простых углеводов и жирной пищи в пользу овощей и фруктов, посоветовала она. Не стоит пропускать плановый прием лекарств, а в случае ухудшения самочувствия следует незамедлительно обратиться к врачу.
Как не огорчиться из-за погоды
Если погода летом не радует и мешает планам, легко впасть в уныние, обратила внимание клинический психолог Мария Феникс. Она призвала помнить, что внешние обстоятельства не должны диктовать внутреннее состояние.
— Во-первых, стоит отпустить идею «идеального лета». Чем меньше мы сопротивляемся реальности, тем меньше разочарования. Гибкость — это ключ к эмоциональному здоровью, — рекомендовала врач. — Закройте глаза и подумайте: а какая погода сейчас в моем внутреннем мире? А затем «настройте» сияющее внутреннее солнце, которое изливает радость, свет и тепло по всему телу. Это очень простая техника, но она улучшит ваше состояние.
Кроме того, по ее словам, полезно переключить внимание: начать читать книгу, до которой давно не доходили руки, заняться телом и сделать легкую зарядку.
— А если хочется погрустить, обязательно дайте выход эмоциям. И помните огорчиться — это нормально. Главное — не застревать в деструктивных чувствах надолго, — подчеркнула Мария Феникс.
Если погода помешала планам, можно воспользоваться этой ситуацией, чтобы замедлиться и прислушаться к себе, дать себе возможность отдохнуть, рекомендовала она.