Погода в коме: у июля есть шансы вернуться к климатической норме

Ждать сильной жары от первой половины июля не стоит, но температура воздуха в Центральной России будет близкой к климатической норме — около 22−24 градусов, рассказали «Известиям» метеорологи. Возможны небольшие дожди, но повторения циклона, накрывшего холодом и дождями столичный регион в конце июня, пока не прогнозируется. Есть надежда, что к середине месяца можно будет открывать купальный сезон, заверили эксперты. О том, что стало причиной прохладного июня и как следить за здоровьем и настроением в период нестабильной погоды, — в материале «Известий».