Ученые рассказали, к чему приведет жаркое лето и теплая зима

Ученые добавляют, что жаркая погода усиливается при отсутствии облачности. Чем меньше облаков на небе, тем больше проникает солнечная радиация к Земле. Города оказываются более уязвимыми к теплу, чем сельская местность. Это связано с эффектом «городского теплового острова». Асфальт, бетон, транспорт и плотная застройка накапливают и долго сохраняют солнечную энергию. Климат внутри городской среды заметно жарче, чем за ее пределами.