Ученые рассказали, к чему приведет жаркое лето и теплая зима

Июль считается самым теплым месяцем на территории Северного полушария. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация. Однако в этом году уже в июне жара начала набирать силу.
Специалисты зафиксировали высокую, выходящую за нормальные границы, температуру в странах Западной Европы и Центральной Азии. В первый месяц лета экстремальная жара охватила Северную Америку, Северную Африку и Ближний Восток. Метеорологи отмечают, что подобные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными.
В Южном полушарии июнь знаменует начало зимнего сезона. В Аргентине, Чили и Парагвае он прошел с рекордно низкими значениями температуры. Ученые отмечают, что это необычное явление для этого времени года.
В Западной Европе жара удерживается за счет активного субтропического гребня, который принес с юга прогретый и сухой воздух. В результате температура в нескольких регионах превышает климатическую норму. Некоторые метеостанции смогли зафиксировать новые дневные и ночные рекорды.
Региональные метеослужбы сообщают, что в Испании зафиксировано +46 °C. Во Франции объявлен «красный» уровень опасности, в Швейцарии действует предупреждение об опасной жаре, в Марокко отметка на термометре превысила +45 °C.
Ученые добавляют, что жаркая погода усиливается при отсутствии облачности. Чем меньше облаков на небе, тем больше проникает солнечная радиация к Земле. Города оказываются более уязвимыми к теплу, чем сельская местность. Это связано с эффектом «городского теплового острова». Асфальт, бетон, транспорт и плотная застройка накапливают и долго сохраняют солнечную энергию. Климат внутри городской среды заметно жарче, чем за ее пределами.
Специалисты обеспокоены, что сохранение подобной ситуации может привести к увеличению количества смертей в жаркие периоды. Прогнозы показывают, что уже к 2050 году около половины европейского населения окажутся в зоне риска. В большей степени под влияние тепла попадет Южная, Восточная и Центральная Европа.