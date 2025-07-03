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Климатолог объяснил, с чем связано холодное начало лета в России

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Холодное начало лета на европейской части России связано с вторжениями воздушных потоков с севера, к тому же из-за глобального потепления растет температура в Арктике, но ее граница при этом сдвигается на юг, сообщил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

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Источник: © РИА Новости

«Холодное начало связано с вторжениями холодного воздуха с севера. Ничего необычного или аномального в этом нет. Другое дело, что из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой, арктический воздух все сильнее и глубже вторгается на юг. Он очень теплый для Арктики, но холодный для нас», — сказал Кокорин.

По его словам, изменение климата в умеренных широтах во многом определяется тем, что Арктика стала гораздо теплее.

«Арктика — это кухня погоды. И граница между Арктикой и умеренными широтами стала более подвижной. По ней шли так называемые волны Россби, очень длинные — на 1−2 тысячи километров. Эти волны усилились и стали глубже. Это значит, что арктический воздух добирается не то, что до Москвы, но даже до Техаса, Марокко и Иерусалима» — добавил климатолог.

Он пояснил, что температуры по мере продвижения воздуха из Арктики на юг увеличиваются, но все равно эти потоки очень холодные, и на фоне глобального потепления климат в России становится неустойчивым — где-то наступает период повышенных температур, где-то — период пониженных.

Волны Россби — длинные атмосферные волны, оказывающие влияние на погоду.