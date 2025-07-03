В Миссури из-за жары «взорвался» асфальт. Видео

В американском городе Кейп-Джирардо экстремальная жара обернулась неожиданным дорожным инцидентом. Кусок асфальта «взорвался» прямо под колесами движущегося автомобиля. Видео с моментом происшествия поделились в соцсетях.
На кадрах видно, как Toyota Corolla на высокой скорости влетает в резко выгнувшийся участок дороги и взмывает в воздух, словно на трамплине. Как рассказал один из очевидцев, он заметил деформацию асфальта и начал снимать на телефон. Но буквально в тот же момент раскаленное покрытие выгнулось еще сильнее, и машина подскочила на образовавшемся бугре.
О состоянии водителя не сообщается, но судя по видео, автомобиль мог получить серьезные повреждения. Жители города связывают инцидент с аномальной жарой в последние дни. Температура воздуха превышает +35 °C, что нередко приводит к тепловым деформациям дорожного полотна.
Почему так произошло
Когда температура воздуха сильно повышается, материал дорожного покрытия расширяется. Если внутри него или под ним скапливается влага, нагрев может вызвать паровое давление.
В итоге асфальт резко поднимается, образуя «трамплин», или даже растрескивается и разлетается. Это называют тепловым вздутием. Такое часто случается в жару, особенно на старых или плохо уложенных дорогах.
Дорожные кочки способны не только повредить автомобиль, но и сотворить настоящее чудо. Так, в Индии мужчина ожил после того, как машина скорой помощи попала в выбоину.