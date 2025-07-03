В Миссури из-за жары «взорвался» асфальт. Видео

На кадрах видно, как Toyota Corolla на высокой скорости влетает в резко выгнувшийся участок дороги и взмывает в воздух, словно на трамплине. Как рассказал один из очевидцев, он заметил деформацию асфальта и начал снимать на телефон. Но буквально в тот же момент раскаленное покрытие выгнулось еще сильнее, и машина подскочила на образовавшемся бугре.