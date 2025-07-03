Жителей Японии предупредили о мегаземлетрясении

Особое внимание правительство уделило префектуре Нагасаки, где уровень риска особенно повышен. Если в 2012 году площадь возможного затопления оценивалась в 1540 гектаров, то теперь она составляет почти две тысячи. Ожидаемое количество жертв в регионе выросло с 80 до 500 человек. Власти подчеркивают, что при своевременной эвакуации и грамотной подготовке этих потерь можно избежать.