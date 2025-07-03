Жителей Японии предупредили о мегаземлетрясении

Правительство Японии обновило национальный план реагирования на возможное разрушительное землетрясение в Нанкайской впадине. Согласно новой стратегии, 723 муниципалитета в 30 префектурах — от Ибараки до Окинавы — получили статус «зон повышенной готовности к стихийным бедствиям». Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
По предварительным оценкам, вероятность того, что в течение ближайших 30 лет произойдет землетрясение магнитудой 8−9, составляет 80%. Согласно прогнозам, подземные толчки и вызванное ими цунами высотой от 3 до 20 метров могут привести к гибели почти 300 тысяч человек и разрушению более 2 миллионов зданий.
Власти поручили муниципалитетам разработать собственные антикризисные планы с учетом местных условий — от укрепления инфраструктуры до создания запасов продовольствия и маршрутов эвакуации. Больницы, универмаги и другие общественные учреждения обязаны подготовить подробные схемы действий при землетрясениях и цунами.
Особое внимание правительство уделило префектуре Нагасаки, где уровень риска особенно повышен. Если в 2012 году площадь возможного затопления оценивалась в 1540 гектаров, то теперь она составляет почти две тысячи. Ожидаемое количество жертв в регионе выросло с 80 до 500 человек. Власти подчеркивают, что при своевременной эвакуации и грамотной подготовке этих потерь можно избежать.
На заседании Совета по предотвращению бедствий правительство также подтвердило прежнюю цель: сократить смертность на 80%, а количество разрушенных зданий — на 50% в течение 10 лет. Для ее достижения составлен перечень из 205 конкретных мер, куда входят информационные компании, масштабные учения и внедрение цифровых инструментов оповещения.
Эксперты считают, что на фоне растущей сейсмической активности и новых данных по зоне Нанкай Япония должна кардинально переосмыслить стратегии устойчивости и защиту граждан.
Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.