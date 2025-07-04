В 20 регионах РФ прогнозируют ливни, грозы, шквалистый ветер и град

«В ближайшие дни в Карелии, Архангельской и Ленинградской областях прогнозируются ливни, грозы, ветер до 20 м/с, в забрежных районах Ленинградской области — даже до 24 м/с. И в Мурманской области тоже сильный дождь, то есть в Северо-Западном федеральном округе будет дождливая погода. На юге, в Краснодарском крае, местами пройдет сильный дождь с усилением ветра до 25 м/с. На Северном Кавказе аналогичная ситуация, там дожди, которые приводят к тому, что отметки уровней воды повышаются», — сказал он.