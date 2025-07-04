В 20 регионах РФ прогнозируют ливни, грозы, шквалистый ветер и град

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сильные осадки, ветер, грозы и град пройдут в течение ближайших дней как минимум в 20 российских регионах. Кроме того, в некоторых субъектах возможно переполнение рек и водоемов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В ближайшие дни в Карелии, Архангельской и Ленинградской областях прогнозируются ливни, грозы, ветер до 20 м/с, в забрежных районах Ленинградской области — даже до 24 м/с. И в Мурманской области тоже сильный дождь, то есть в Северо-Западном федеральном округе будет дождливая погода. На юге, в Краснодарском крае, местами пройдет сильный дождь с усилением ветра до 25 м/с. На Северном Кавказе аналогичная ситуация, там дожди, которые приводят к тому, что отметки уровней воды повышаются», — сказал он.
Сильные ливни при теплой погоде прогнозируются и в Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае. «Там стоит жаркая погода за 30 градусов, а в Хакасии и Тыве она достигает 35−37 градусов. И там тоже ожидаются осадки», — уточнил он.
В Забайкальском крае и Бурятии выпало много осадков, что привело к быстрому повышению уровней рек. В ближайшие дни также прогнозируются дожди.
На юге Тюменской области ожидается опасное явление: ливневый дождь, крупный град и шквалистые усиления ветра до 25 м/с. Помимо этого, 5 и 6 июля в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области пройдут сильные дожди с грозами и усилением ветра до 20 м/с. В Приморье ночью и утром 6 июля в связи с влиянием активного атмосферного фронта ожидаются ливни с грозами, может выпасть около 20−45 мм за несколько часов. Такая ситуация является опасной и может приводить к подтоплениям.