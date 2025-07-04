Грозы, шквалистый ветер и жара: Гидрометцентр назвал регионы с опасной погодой

С 4 по 6 июля под влияние циклонической активности попадет Республика Коми — ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 20 м/с. В Амурской области пройдут сильные, местами очень сильные дожди с грозами, к 6 июля ветер может усилиться до 20 м/с. На севере Хабаровского края 4 июля — грозовые ливни, а в последующие два дня — продолжительные осадки и грозовая активность.