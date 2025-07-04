Грозы, шквалистый ветер и жара: Гидрометцентр назвал регионы с опасной погодой

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. 4 июля на побережье Ленинградской области усилится ветер, его порывы могут достигать 24 м/с. В Архангельской области пройдут ливневые дожди с грозами, возможны порывы ветра до 20 м/с. В Мурманской, Курганской, Челябинской областях и Пермском крае прогнозируются сильные дожди, которые могут сопровождаться грозами.
В ряде регионов ожидается несколько опасных погодных явлений: в Карелии, Дагестане и Ханты-Мансийском автономном округе возможны грозы, интенсивные осадки и ветер до 21 м/с. В Башкортостане, помимо гроз и ливней, возможен град. В Северной Осетии синоптики предупреждают о вероятных ливнях с грозами, выпадении града и шквалистом ветре до 25 м/с. На юго-востоке Якутии также прогнозируются сильные дожди и грозовая активность.
С 4 по 5 июля в предгорных районах Чечни и Ингушетии пройдут сильные осадки, возможны ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с. Нестабильная атмосфера сохранится в южной части Тюменской в Омской области — здесь не исключены ливневые дожди, крупный град и шквалистый ветер.
С 4 по 6 июля под влияние циклонической активности попадет Республика Коми — ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 20 м/с. В Амурской области пройдут сильные, местами очень сильные дожди с грозами, к 6 июля ветер может усилиться до 20 м/с. На севере Хабаровского края 4 июля — грозовые ливни, а в последующие два дня — продолжительные осадки и грозовая активность.
5 июля юг Курильской гряды накроют сильные дожди. С 5 по 6 июля неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Самарской области, а также в Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае — здесь возможны грозовые ливни, град и ветер до 24 м/с.
В Кемеровской области 6 июля ожидаются ливни и грозы с ветром до 22 м/с. В южной части Красноярского края, а также в Хакасии и Тыве продолжится аномально жаркая погода — температура воздуха может подниматься до +35…+37°C. В Еврейской автономной области в этот период пройдут интенсивные дожди с грозами.
6 июля в Приморском крае установится жара с температурами до +37°C, на фоне зноя возможны сильные дожди, грозы и ветер до 22 м/с. На побережье Магаданской области — сильные дожди и ветер до 20 м/с, аналогичная ситуация ожидается и на Сахалине.
Жителям и гостям указанных регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности, следить за обновлениями прогноза и учитывать погодные условия при планировании поездок и мероприятий на открытом воздухе.