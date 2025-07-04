Санкт-Петербург накрыл шторм. Фото и видео

Кроме того, на Финском заливе зафиксированы порывы западного ветра со скоростью до 22−27 м/с. В Петербурге ветер достигает 15−19 метров в секунду, а в районе Кронштадта и Дамбы на Невской губе — до 20−23 метров в секунду. Порывы сносят мусорные баки, продуктовые тележки, а на некоторых дорогах движение приостановлено из-за упавших деревьев.