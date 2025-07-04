Санкт-Петербург накрыл шторм. Фото и видео

Сильный шторм с грозой обрушились на Петербург ночью 4 июля. Город оказался во власти стихии: ветер ломал деревья, а улицы освещались вспышками молний. Видео катаклизма активно публикуются в социальных сетях.
По данным синоптиков, Санкт-Петербург оказался под влиянием холодного атмосферного фронта «Енгин», из-за которого в городе похолодало уже 3 июля. Штормовой ветер и сильные ливни начались около полуночи. Очевидцы сообщают о падении деревьев, сорванных конструкциях и временных перебоях в подаче электроэнергии в некоторых районах.
Особенно интенсивные осадки прошли в центре города и в южных районах. Шторм сопровождался густыми тучами и яркими молниями, одна из которых попала в «Лахта Центр». Некоторые наблюдатели назвали атмосферное явление «шкваловым воротом» — это особая форма облачности, которая предшествует сильному ураганному ветру.
Если бы не была закрыта дамба, в Санкт-Петербурге уже бы произошло второе в истории наблюдений наводнение в июле.
По информации администрации «Волго-Балт», на 10:09 уровень воды у Горного института достиг 122 сантиметров, а с внешней стороны дамб показатель достигает 180 сантиметров. Для наводнения в северной столице показатель должен достигать 161 сантиметра.
Вода уже поднялась в парке Дубки в Сестрорецке и на других участках города. В поселке Солнечное Курортного района машины превратились в лодки. Местные жители сообщают, что особенно смелые люди купаются в водах финского залива.
Кроме того, на Финском заливе зафиксированы порывы западного ветра со скоростью до 22−27 м/с. В Петербурге ветер достигает 15−19 метров в секунду, а в районе Кронштадта и Дамбы на Невской губе — до 20−23 метров в секунду. Порывы сносят мусорные баки, продуктовые тележки, а на некоторых дорогах движение приостановлено из-за упавших деревьев.
По предварительным данным, серьезных разрушений и пострадавших нет. Службы города устраняют последствия непогоды, а метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни погодные условия останутся нестабильными. В Санкт-Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности до 5 июля.