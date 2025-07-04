Аномальная жара охватила Европу: как люди борются с температурой

Европа переживает беспрецедентную волну жары. Температуры во многих странах превышают +40 °C, почти каждый день погода устанавливает новые температурные рекорды. Как пишет RTVI, июнь 2025 может стать одним из самых жарких месяцев в истории континента. Ученые связывают это с изменением климата и призывают к срочной адаптации — расширению зеленых зон, усовершенствованию городской инфраструктуры и системе охлаждающих убежищ.