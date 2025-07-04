Аномальная жара охватила Европу: как люди борются с температурой

Европа переживает беспрецедентную волну жары. Температуры во многих странах превышают +40 °C, почти каждый день погода устанавливает новые температурные рекорды. Как пишет RTVI, июнь 2025 может стать одним из самых жарких месяцев в истории континента. Ученые связывают это с изменением климата и призывают к срочной адаптации — расширению зеленых зон, усовершенствованию городской инфраструктуры и системе охлаждающих убежищ.
Во Франции объявлен красный уровень опасности в 16 департаментах, в 84 действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Более 1350 школ пришлось закрыть из-за угрозы тепловых ударов у школьников, а местные службы предупреждают об усилении лесных пожаров. Из-за знойной погоды в стране погибла десятилетняя девочка.
В испанской Каталонии температура воздуха достигает +46 °C. Из-за жары четыре человека погибли, сотни эвакуированы. Власти предупреждают о высокой опасности возникновения лесных пожаров.
В Италии из-за поступившего африканского антициклона «Плутон» жара достигла +40 °C. В 21 городе введен «красный» уровень опасности и запрещена работа на открытом воздухе. Такие меры действуют в Риме, Флоренции, Милане и Болонье. Одновременно с аномальным теплом в северных областях, включая Ломбардию и Венето, ожидаются грозы и крупный град.
В Германии температура воздуха дошла до отметки +40°С. Берлинские власти уже опубликовали карты с питьевыми фонтанами и прохладными зонами «раннего реагирования».
Ситуация вынуждает власти европейских стран призывать население избегать пребывания на солнце, особенно в пик жары, активно пить воду и помогать пожилым людям и детям. Метеослужбы прогнозируют усиление жары и возможное второе пиковое пекло к середине недели.