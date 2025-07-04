Из-за жары в Японии в мире наблюдается дефицит матчи

Несмотря на растущие сложности, производство тэнтя в Японии в 2024 году достигло 5336 тонн — это в 2,7 раза больше, чем десять лет назад, согласно данным Японской ассоциации производителей чая. Но даже такой рост не спасает рынок, так как в этом году ожидается резкое падение объемов из-за погодных условий.