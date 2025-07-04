Из-за жары в Японии в мире наблюдается дефицит матчи

Мировой спрос на матчу стремительно растет. В первую очередь, это происходит благодаря популярности среди миллениалов и зумеров, которые выбирают напитки с полезными свойствами. Этот чай отличается высоким содержанием антиоксидантов и кофеина, а его эстетика и полезность сделали его звездой соцсетей. В Интернете продолжают набирать популярность рецепты маття-латте, смузи и десертов.
Однако поклонников японского зеленого чая матча ждут непростые времена. Рекордная жара в стране резко сократила урожайность и спровоцировала дефицит, на фоне которого мировые цены на популярный напиток достигли исторического максимума. Об этом пишет Reuters.
По данным фермеров и отраслевых экспертов, высокие летние температуры, охватили регион Киото — основной производственный центр элитного сырья для матчи. Из-за жары значительно снизился сбор урожая тэнтя — высушенных и перемолотых листьев чая.
Несмотря на растущие сложности, производство тэнтя в Японии в 2024 году достигло 5336 тонн — это в 2,7 раза больше, чем десять лет назад, согласно данным Японской ассоциации производителей чая. Но даже такой рост не спасает рынок, так как в этом году ожидается резкое падение объемов из-за погодных условий.
Эксперты отмечают, что даже при усилиях по расширению производства фермеры не смогут быстро восполнить дефицит. Чтобы новые чайные кусты начали давать урожай, потребуется не менее пяти лет.
Ранее ученые рассказали, что из-за климатического кризиса могут исчезнуть бананы.