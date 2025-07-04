Идут существенные изменения: Шувалов рассказал о стихийных явлениях

«Если рассматривать лето, которое еще очень далеко от завершения, то даже этот отрезок нельзя назвать аномальным», — сообщил Погоде Mail глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Синоптик отметил несколько критериев, по которым можно сказать, что погода находится в пределах климатической нормы: «Первый — средняя температура прошедшего месяца всего на 1−1,5 градуса ниже. Это очень незначительное отклонение. Более существенное отхождение отмечается по количеству осадков, которые местами достигли двухмесячной нормы. Но все-таки и это не является достаточным критерием для того, чтобы назвать прошедший месяц лета аномальным».
Я бы так определил первую треть лета: мы имеем прохладное начало с большим количеством осадков.
Специалист уточнил, что более впечатляющими выглядят результаты, которые демонстрирует погода в Сибири и Западной Европе. Там, наоборот, волны жары очень частые и сильные. Среднемесячная температура на 2−4 градуса выше климатической нормы, а это уже значительно.
Также в этих регионах наблюдались пиковые периоды с температурой +36…+38 °С. Это касалось Сибири (Барнаула, Абакана, Красноярска, Кемерово) и Западной Европы (Парижа, Берлина).
Погода остается в пределах нормы, но все чаще отмечаются резкие скачки. Синоптик привел в пример последние события:
В Москве 1 июля было +14 °С, а вчера, 3 июля, — уже 26−27 °С. Такие существенные перепады не характерны для лета. Но они становятся все более частыми.
«Например, сегодняшняя ситуация в Санкт-Петербурге, когда идет аналог “Корнелиуса”, сопровождаемый сильными ветрами и большими перепадами давлениями. В результате мы имеем наводнение впервые за 160 лет».
Специалист объяснил, с чем связаны подобные скачки погоды: «Волны жары, как правило, сменяются сильными грозами, ливнями. Например, как произошло в Хабаровске или на юге Сибири — там шел сильнейший град. Такое бывает при смене очень жаркой погоды на холодную. И это еще не закончилось, мы будем наблюдать подобные вещи в течение этого лета».
Возможность повторения явлений, близких к стихийным, всегда появляется с усилением жары.
Александр Шувалов рассказал, что схожая ситуация ожидается на следующей неделе на юге европейской части России. Там будет всплеск жары до +33…+38 °С. В Астраханской области температура может повыситься до +40 °С. После того, когда пойдет следующая волна похолодания, на рубеже
Глобальная тенденция такова: зимний сезон сокращается, летний становится длиннее, количество осадков в средней полосе прибавляется. Идут существенные изменения. Количество стихийных явлений увеличивается. Встряска погоды происходит во время перехода от жары в холод. Эти вещи учащаются и будут учащаться.
Он отметил: «В ближайшее время ожидается интересная ситуация. На западной половине России сохранится умеренно теплая погода с температурой от +20 до +25 °С. В Псковской, Новгородской, Смоленской, Брянской областях ожидаются кратковременные дожди. Восток попадает в теплую волну. Поволжье (Воронежская, Тамбовская, Липецкая области) к концу следующей недели могут ощутить повышение температуры до +35 °С. Зона, разделяющая эти воздушные массы, по сегодняшним расчетам, будет колебаться в районе Москвы. Дать более точный прогноз относительно нее в настоящее время нельзя».