Идут существенные изменения: Шувалов рассказал о стихийных явлениях

Синоптик отметил несколько критериев, по которым можно сказать, что погода находится в пределах климатической нормы: «Первый — средняя температура прошедшего месяца всего на 1−1,5 градуса ниже. Это очень незначительное отклонение. Более существенное отхождение отмечается по количеству осадков, которые местами достигли двухмесячной нормы. Но все-таки и это не является достаточным критерием для того, чтобы назвать прошедший месяц лета аномальным».