Аномальная жара снижает производство молока в мире

Глобальное потепление уже оказывает прямое влияние на молочное животноводство. Новое международное исследование показало, что экстремальная жара значительно снижает продуктивность коров и может привести к устойчивому сокращению объемов производства молока к середине века. Об этом сообщает The Guardian.
Ученые из Иерусалимского, Тель-Авивского и Чикагского университетов проанализировали 12-летние данные о более чем 130 000 коров, и пришли к выводу, что даже час жары до +26 °C может сократить суточную выработку молока на 0,5%. Причем последствия не ограничиваются одним днем. Так, продуктивность остается ниже нормы еще минимум 10 суток после эпизода экстремальной температуры.
Согласно климатическим прогнозам, к 2050 году из-за учащающихся волн тепла глобальное производство молока может снизиться в среднем на четыре процента.
Особую озабоченность вызывает Южная Азия. Это регион, на который, как ожидается, в ближайшие годы придется свыше 50% прироста мирового производства молока. Однако именно он наиболее уязвим к растущей жаре из-за ускоренного изменения климата, которое вызвано выбросами парниковых газов. Напомним, что крупный рогатый скот отвечает примерно за треть антропогенных выбросов метана — одного из самых мощных факторов глобального потепления.
Некоторые страны уже адаптируются к новым условиям. Например, в Израиле практически на всех фермах применяются технологии для снижения теплового стресса: системы вентиляции, разбрызгиватели воды, тенты и другие решения. Но, как показало исследование, даже с этими мерами эффективность защиты от жары ограничена, так как при температурах свыше +24 °C потери молока удается сократить лишь на 40%.
Исследователи подчеркивают, что без кардинальных мер по снижению выбросов и модернизации животноводства мир столкнется с риском продовольственной нестабильности, где дефицит молочных продуктов может стать частью новой климатической реальности.
Ранее ученые выяснили, что в мире наблюдается дефицит матчи из-за продолжительной жары в Японии.