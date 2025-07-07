Аномальная жара снижает производство молока в мире

Некоторые страны уже адаптируются к новым условиям. Например, в Израиле практически на всех фермах применяются технологии для снижения теплового стресса: системы вентиляции, разбрызгиватели воды, тенты и другие решения. Но, как показало исследование, даже с этими мерами эффективность защиты от жары ограничена, так как при температурах свыше +24 °C потери молока удается сократить лишь на 40%.