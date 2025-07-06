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Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 68

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас возросло как минимум до 68, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

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Источник: Reuters

Ранее местные власти сообщили СМИ о том, что число погибших в результате внезапных наводнений в Техасе выросло до 59. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.

«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 68 человек в связи с наводнением», — говорится в публикации на сайте телеканала.

Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр — там подтверждена смерть минимум 59 человек.

Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с «разрушительным наводнением».

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