Число погибших при наводнении в Техасе возросло до 68

Ранее местные власти сообщили СМИ о том, что число погибших в результате внезапных наводнений в Техасе выросло до 59. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.
«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 68 человек в связи с наводнением», — говорится в публикации на сайте телеканала.
Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр — там подтверждена смерть минимум 59 человек.
Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с «разрушительным наводнением».