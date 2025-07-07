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Синоптик рассказал о мощной волне жары в Москве

Неделя в Москве начнется с тепла и солнца — термометр приблизится к +30 °С. Но во вторник, 8 июля, не исключены дожди.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Сегодня, 7 июля, в Москве наступает мощная волна жары. Погода в столице будет формироваться под влиянием теплого североатлантического воздушного потока, эпицентр которого сейчас располагается над Скандинавией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Михаил Леус, ведущий специалист в Центре «ФОБОС».

Синоптик добавил, что благодаря пришедшему циклону погода в регионе в ближайшую неделю будет солнечной, без резких изменений. Температура установится на 2−3 градуса выше климатической нормы.

7 июля воздух в Москве прогреется до +26−28 °С, в Московской области риска на термометре поднимется до +24−29 °С. Сила ветра не будет превышать 4−9 м/с, направление потока — юго-западное. Значение атмосферного давления установится ниже нормы — оно будет равно 744 мм рт.ст.

8 июля ночью воздух прогреется до +17−19 °С, днем температура повысится до +30−32 °С. Во вторник ожидаются небольшие дожди с грозами. Самыми жаркими и сухими днями станут четверг и пятница, 10 и 11 июля. В этот период термометр нагреется до +35 °С.

Специалист также добавил, что июнь в 2025 году, несмотря на частые осадочные явления, не был самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений. В Москве зафиксировали только 94% осадков от месячной нормы.