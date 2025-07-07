Синоптик рассказал о мощной волне жары в Москве

8 июля ночью воздух прогреется до +17−19 °С, днем температура повысится до +30−32 °С. Во вторник ожидаются небольшие дожди с грозами. Самыми жаркими и сухими днями станут четверг и пятница, 10 и 11 июля. В этот период термометр нагреется до +35 °С.



Специалист также добавил, что июнь в 2025 году, несмотря на частые осадочные явления, не был самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений. В Москве зафиксировали только 94% осадков от месячной нормы.