Синоптик рассказал о мощной волне жары в Москве

Синоптик добавил, что благодаря пришедшему циклону погода в регионе в ближайшую неделю будет солнечной, без резких изменений. Температура установится на 2−3 градуса выше климатической нормы.
7 июля воздух в Москве прогреется до +26−28 °С, в Московской области риска на термометре поднимется до +24−29 °С. Сила ветра не будет превышать 4−9 м/с, направление потока — юго-западное. Значение атмосферного давления установится ниже нормы — оно будет равно 744 мм рт.ст.
8 июля ночью воздух прогреется до +17−19 °С, днем температура повысится до +30−32 °С. Во вторник ожидаются небольшие дожди с грозами. Самыми жаркими и сухими днями станут четверг и пятница, 10 и 11 июля. В этот период термометр нагреется до +35 °С.
Специалист также добавил, что июнь в 2025 году, несмотря на частые осадочные явления, не был самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений. В Москве зафиксировали только 94% осадков от месячной нормы.