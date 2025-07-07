В Индонезии проснулся вулкан Левотоби: видео

Извержение произошло в понедельник, 7 июля, в 11:05 по индонезийскому времени в округе Ист-Флорес. Об этом сообщил телеканал CNN Indonesia со ссылкой на сведения метеонаблюдательного поста.
Факт извержения также подтвердил сотрудник Индонезийской службы наблюдения за вулканами Фаджаруддин Балидо. По словам эксперта, пепловые выбросы серо-черного цвета распространялись в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях.
На сейсмограмме событие зафиксировали с максимальной амплитудой 47,3 миллиметра. Извержение продолжалось шесть минут 26 секунд.
Сейчас вулкану присваивают четвертый уровень опасности — максимальный показатель. Власти Индонезии ввели чрезвычайное положение и запретили приближаться к кратеру ближе чем на семь километров. Официальных сведений о жертвах пока не поступало. Однако местные жители заявляли о выпадении песка и гравия в нескольких деревнях и городе Маумере.
Ранее сообщалось, что специалисты из Японии начали изучать риски цунами в связи с извержением Левотоби.