В Индонезии проснулся вулкан Левотоби: видео

Сейчас вулкану присваивают четвертый уровень опасности — максимальный показатель. Власти Индонезии ввели чрезвычайное положение и запретили приближаться к кратеру ближе чем на семь километров. Официальных сведений о жертвах пока не поступало. Однако местные жители заявляли о выпадении песка и гравия в нескольких деревнях и городе Маумере.