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В Индонезии проснулся вулкан Левотоби: видео

Левотоби Лаки-Лаки выбросил пепел на высоту 18 километров.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 753 мм рт. ст. +24°

Извержение произошло в понедельник, 7 июля, в 11:05 по индонезийскому времени в округе Ист-Флорес. Об этом сообщил телеканал CNN Indonesia со ссылкой на сведения метеонаблюдательного поста.

Факт извержения также подтвердил сотрудник Индонезийской службы наблюдения за вулканами Фаджаруддин Балидо. По словам эксперта, пепловые выбросы серо-черного цвета распространялись в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях.

«Извержение сопровождалось громким взрывом и образованием горячих облаков, которые достигали до пяти километров от кратера в сторону севера и северо-востока», — сообщил Балидо.

На сейсмограмме событие зафиксировали с максимальной амплитудой 47,3 миллиметра. Извержение продолжалось шесть минут 26 секунд.

Сейчас вулкану присваивают четвертый уровень опасности — максимальный показатель. Власти Индонезии ввели чрезвычайное положение и запретили приближаться к кратеру ближе чем на семь километров. Официальных сведений о жертвах пока не поступало. Однако местные жители заявляли о выпадении песка и гравия в нескольких деревнях и городе Маумере.

Ранее сообщалось, что специалисты из Японии начали изучать риски цунами в связи с извержением Левотоби.