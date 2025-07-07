Ученые: с Солнца на Землю движется огромный протуберанец

Также сегодня произошел один из самых крупных выбросов протуберанца на Солнце. В космическое пространство направилось облако плазмы величиной примерно один миллион километров. В результате образовалось подобие смерча из раскаленных газов. Ученые предположили, что такая необычная форма получилась из-за того, что магнитное поле объекта первоначально закрутилось в жгут.