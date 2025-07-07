Ученые: с Солнца на Землю движется огромный протуберанец

Сегодня, 7 июля, ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали магнитную бурю минимального уровня — класса G1. Эксперты отметили, что это второе возмущение геомагнитного поля Земли в июле.
Оборудование показало незначительное ускорение и повышение температуры солнечного ветра — магнитосфера вышла из равновесия. Специалисты объяснили, что буря началась одновременно со снижением плотности межпланетного газа, то есть случилось воздействие со стороны корональной дыры.
Также сегодня произошел один из самых крупных выбросов протуберанца на Солнце. В космическое пространство направилось облако плазмы величиной примерно один миллион километров. В результате образовалось подобие смерча из раскаленных газов. Ученые предположили, что такая необычная форма получилась из-за того, что магнитное поле объекта первоначально закрутилось в жгут.
Выброс протуберанца отметили на видимой стороне Солнца. Выплеск случился ровно напротив Земли. Оборудование засняло, как плазма направлялась от объекта вверх. Но специалисты утверждают, что также наблюдалось движение в сторону Земли. Сейчас определить скорость потока трудно, но существует вероятность, что энергия достигнет плоскости планеты.