Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в европейской части России

«В Центральном Черноземье объявлено предупреждение о сильной жаре: в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях ожидается до 38, а в Калужской и Тульской областях — до 36−37°C», — сказал он.
По словам синоптика, в южных регионах России, включая Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, в ближайшие дни прогнозируется температура до 40. Вильфанд отметил, что это превышает климатическую норму на четыре-пять градусов.
До этого ведущий эксперт информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что столбики термометров в Москве приблизятся к рекордно высоким отметкам, и такая знойная погода сохранится как минимум по