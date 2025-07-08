Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в европейской части России

По словам синоптика, в южных регионах России, включая Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, в ближайшие дни прогнозируется температура до 40. Вильфанд отметил, что это превышает климатическую норму на четыре-пять градусов.