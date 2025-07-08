Гидрометцентр: аномальная жара до 39 градусов накроет ЦФО с 9 июля

По информации Гидрометцентра России, аномальная жара установится в Москве, Московской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях. Там дневные температуры со среды по воскресенье, с 9 по 13 июля, достигнут +30… +35 °C. В южных районах округа возможно повышение до +38… +39 °C.
Основной причиной установления экстремальной жары станет антициклон, который смещается с юго-запада. Влияние распространится на всю европейскую часть России, включая Поволжье. Из-за отсутствия интенсивных осадков и слабой облачности воздух будет прогреваться все сильнее с каждым днем.
Погода в Москве
В столице уже в среду, 8 июля, ожидается до +30 °C, а после жара усилится до +35 °C. По предварительным оценкам синоптиков, в четверг и пятницу, 10 и 11 июля, температура приблизится к историческим максимумам. Абсолютный рекорд +33,4 °С установился 10 июля 1996-го, а 11 июля того же года столбики термометров показали +35,6 °С.
Тем временем синоптики рассказали, что понедельник, 7 июля, в Москве уже стал самым теплым днем с начала летнего сезона.