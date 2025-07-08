Гидрометцентр: аномальная жара до 39 градусов накроет ЦФО с 9 июля

В столице уже в среду, 8 июля, ожидается до +30 °C, а после жара усилится до +35 °C. По предварительным оценкам синоптиков, в четверг и пятницу, 10 и 11 июля, температура приблизится к историческим максимумам. Абсолютный рекорд +33,4 °С установился 10 июля 1996-го, а 11 июля того же года столбики термометров показали +35,6 °С.