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Гидрометцентр: аномальная жара до 39 градусов накроет ЦФО с 9 июля

Продержится знойная погода в Центральном федеральном округе до 13 июля. Температура окажется выше нормы на семь-девять градусов.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Девушка прикладывает лед к телу в жару
Источник: Unsplash.com

По информации Гидрометцентра России, аномальная жара установится в Москве, Московской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Ивановской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской и Курской областях. Там дневные температуры со среды по воскресенье, с 9 по 13 июля, достигнут +30… +35 °C. В южных районах округа возможно повышение до +38… +39 °C.

Основной причиной установления экстремальной жары станет антициклон, который смещается с юго-запада. Влияние распространится на всю европейскую часть России, включая Поволжье. Из-за отсутствия интенсивных осадков и слабой облачности воздух будет прогреваться все сильнее с каждым днем.

Погода в Москве

В столице уже в среду, 8 июля, ожидается до +30 °C, а после жара усилится до +35 °C. По предварительным оценкам синоптиков, в четверг и пятницу, 10 и 11 июля, температура приблизится к историческим максимумам. Абсолютный рекорд +33,4 °С установился 10 июля 1996-го, а 11 июля того же года столбики термометров показали +35,6 °С.

Тем временем синоптики рассказали, что понедельник, 7 июля, в Москве уже стал самым теплым днем с начала летнего сезона.