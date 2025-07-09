Таяние ледников вызывает мощные извержения вулканов

К выводу о влиянии изменения климата на рост вулканической активности пришли международные исследователи после анализа геологических процессов в Андах. Особенно уязвимые регионы, по мнению ученых, — Западная Антарктида, Северная Америка, Новая Зеландия и часть России. Об этом написала газета The Guardian.
Исследование показало, что около 13 тысяч лет назад многие извержения в Чили подавливал толстый слой льда. А после процесса таяния вулкан просыпался чаще, выбросы происходили мощнее.
Один из авторов исследования Пабло Морено-Йегер из американского Висконсинского университета в Мадисоне уверяет, что сегодняшняя деградация ледников повторит сценарий прошлого. Особенно тревожной, по мнению ученого, выглядит ситуация в Антарктиде, где подо льдом скрываются более 100 потенциально активных вулканов. Если щиты растают в ближайшие десятилетия, как прогнозируют климатологи, серия масштабных извержений даст о себе знать.
Краткосрочно такие природные явления даже немного охлаждают планету за счет выброса аэрозолей, но долгосрочный эффект оказывается противоположным. Выделение большого количества углекислого газа и метана усиливает парниковый эффект. Таким образом замыкается круг: потепление вызывает таяние, таяние — извержение, извержение — потепление.
Ранее ученые установили, что угасание ледников в мае ускорилось в 17 раз.