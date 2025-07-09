Таяние ледников вызывает мощные извержения вулканов

Один из авторов исследования Пабло Морено-Йегер из американского Висконсинского университета в Мадисоне уверяет, что сегодняшняя деградация ледников повторит сценарий прошлого. Особенно тревожной, по мнению ученого, выглядит ситуация в Антарктиде, где подо льдом скрываются более 100 потенциально активных вулканов. Если щиты растают в ближайшие десятилетия, как прогнозируют климатологи, серия масштабных извержений даст о себе знать.