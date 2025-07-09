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Что происходит в Техасе на фоне крупнейшего наводнения

Затопление произошло в американском штате в начале июля и привело к катастрофическим последствиям. Из-за природной стихии предварительно погибли 110 человек.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Как сообщил губернатор штата Грег Эбботт на брифинге во второй половине сегодняшнего дня, количество пропавших достигло 161. Наводнение в Техасе по масштабам смертности превзошло все стихийные бедствия из-за ливневых дождей в США с 1976 года. Степень разрушений, по оценкам властей, уже превысила ущерб от урагана «Хелен»: пострадали шесть округов в центре штата.

Несмотря на трудные погодные условия, спасательные операции не прекращаются. Паводковые воды в некоторых регионах медленно спадают. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды к четвергу и пятнице, 10−11 июля. Однако на выходных, 12 и 13 июля, снова ожидаются осадки, которые опять затруднят спасательные работы.

К поискам привлекли как местные, так и федеральные службы. На некоторых локациях задействовали армейские подразделения и волонтеров, которые прочесывают завалы, затопленные дома и берег реки.

Особое внимание уделяется району, где находится летний лагерь для девочек «Мистик». Именно там зарегистрировали наибольшее число пропавших и погибших. На пресс-конференции в Керрвилле в понедельник, 7 июля, городской управляющий Далтон Райс сообщил, что зона поисков простирается более чем на 96 километров между округами Керр и Комал.

Согласно предварительным сведениям Геологической службы США, общее повышение уровня воды составило больше 11 метров. Показатель превзошел предыдущий рекорд 1932 года.

Власти предупреждают, что последствия наводнения могут ощущаться еще в течение нескольких недель. Местное население призывают сохранять бдительность и следовать рекомендациям служб чрезвычайных ситуаций.