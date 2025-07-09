Что происходит в Техасе на фоне крупнейшего наводнения

Как сообщил губернатор штата Грег Эбботт на брифинге во второй половине сегодняшнего дня, количество пропавших достигло 161. Наводнение в Техасе по масштабам смертности превзошло все стихийные бедствия из-за ливневых дождей в США с 1976 года. Степень разрушений, по оценкам властей, уже превысила ущерб от урагана «Хелен»: пострадали шесть округов в центре штата.