Что происходит в Техасе на фоне крупнейшего наводнения

Как сообщил губернатор штата Грег Эбботт на брифинге во второй половине сегодняшнего дня, количество пропавших достигло 161. Наводнение в Техасе по масштабам смертности превзошло все стихийные бедствия из-за ливневых дождей в США с 1976 года. Степень разрушений, по оценкам властей, уже превысила ущерб от урагана «Хелен»: пострадали шесть округов в центре штата.
Несмотря на трудные погодные условия, спасательные операции не прекращаются. Паводковые воды в некоторых регионах медленно спадают. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды к четвергу и пятнице,
К поискам привлекли как местные, так и федеральные службы. На некоторых локациях задействовали армейские подразделения и волонтеров, которые прочесывают завалы, затопленные дома и берег реки.
Особое внимание уделяется району, где находится летний лагерь для девочек «Мистик». Именно там зарегистрировали наибольшее число пропавших и погибших. На пресс-конференции в Керрвилле в понедельник, 7 июля, городской управляющий Далтон Райс сообщил, что зона поисков простирается более чем на 96 километров между округами Керр и Комал.
Согласно предварительным сведениям Геологической службы США, общее повышение уровня воды составило больше 11 метров. Показатель превзошел предыдущий рекорд 1932 года.
Власти предупреждают, что последствия наводнения могут ощущаться еще в течение нескольких недель. Местное население призывают сохранять бдительность и следовать рекомендациям служб чрезвычайных ситуаций.