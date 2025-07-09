Ученые рассказали о погибших от аномальной жары в Европе

По предварительным сведениям, за 10-дневный период — с 23 июня по 2 июля — от последствий экстремальной жары скончались около 2300 человек. 1500 смертей эксперты связали с изменением климата — продолжительной тепловой волной.
Наибольшее число жертв зафиксировали в Милане, где 317 из 499 смертей обусловили климатическим фактором. В Париже, Барселоне и Лондоне наблюдалась аналогичная тревожная динамика. В зоне риска находились пожилые люди: 88% погибших оказались старше 65 лет.
Ученые из международной группы World Weather Attribution провели исследование, которое выявило, что температура в некоторых европейских городах поднялась на четыре градуса выше климатической нормы. Также эксперты пришли к выводу, что резкий скачок смертности из-за жары превысил потери от наводнений в Испании и северо-западной Европе за последние годы.
По мнению климатолога Бена Кларка, волны тепла — это невидимые катастрофы, которые не оставляют после себя разрушений, но убивают тысячами. Каждый год от жары умирает около 44 000 человек. Исследование ученых подчеркивает, что необходимо разрабатывать срочные меры по защите здоровья населения. В противном случае это лето станет самым опасным за всю историю наблюдений.