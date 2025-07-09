Ученые рассказали о погибших от аномальной жары в Европе

По мнению климатолога Бена Кларка, волны тепла — это невидимые катастрофы, которые не оставляют после себя разрушений, но убивают тысячами. Каждый год от жары умирает около 44 000 человек. Исследование ученых подчеркивает, что необходимо разрабатывать срочные меры по защите здоровья населения. В противном случае это лето станет самым опасным за всю историю наблюдений.