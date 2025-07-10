Жара до +40 °C охватила Европейскую часть России

В Москве воздух прогреется до +34 °C. По словам синоптиков, это почти наверняка побьет температурный рекорд 10 июля, который был установлен в 1996 году (+33,4 °C). В пятницу сохранится сухая и жаркая погода. Однако к выходным, особенно в воскресенье, вероятность гроз и дождей увеличится. На следующей неделе температура постепенно нормализуется и приблизится к климатической норме июля.