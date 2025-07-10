Жара до +40 °C охватила Европейскую часть России

Обширный антициклон, который стал причиной текущей волны жары, продолжает усиливаться и расширять свое влияние. К середине недели он почти полностью вытеснил дожди, которые пришли с циклонами на запад и северо-восток Русской равнины. А сегодня, 10 июля, он окончательно возьмет под контроль погоду в большинстве регионов, пишут «Метеовести».
В ближайшие сутки на основной части Европейской территории России установится сухая и солнечная погода. Небольшие осадки возможны лишь на севере и юге Предуралья, а также на северо-западе страны. Там ожидаются локальные грозы и ливни с осадками до 20−30 миллиметров к концу дня.
Температурный фон продолжит расти. Зона 30-градусной жары продвинется на север вплоть до Вологодской области и Верхнего Поволжья. В средней полосе России прогнозируются +30…+35 °C, а на юге — +35…+40 °C. На Русском Севере температура останется в пределах +15…+20 °C.
Такой аномальный зной, по прогнозам, приведет к новым температурным рекордам. В четверг максимумы могут быть побиты в Москве, Ростове-на-Дону, Калуге и Луганске. Близки к рекордам окажутся Донецк, Тула, Рязань и Брянск.
В Москве воздух прогреется до +34 °C. По словам синоптиков, это почти наверняка побьет температурный рекорд 10 июля, который был установлен в 1996 году (+33,4 °C). В пятницу сохранится сухая и жаркая погода. Однако к выходным, особенно в воскресенье, вероятность гроз и дождей увеличится. На следующей неделе температура постепенно нормализуется и приблизится к климатической норме июля.