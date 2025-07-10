Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре в помещении

Жаркая погода ухудшает условия трудовой деятельности. При температуре плюс 28,5 градуса рекомендуется сократить рабочий день на час, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
«Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда. При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24−25 градусов. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов — на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на четыре часа», — посоветовали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также отметили, что в качестве профилактики продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15−20 минут с отдыхом не менее 10−12 минут в охлаждаемых помещениях. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к экстремальным. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.
В случае, если температура воздуха составляет более 30 градусов, а сама работа является средней тяжести, необходимо выписать не менее 0,5 л воды в час — это примерно одна чашка каждые 20 минут. Также стоит употреблять фрукты и овощи для дополнительной витаминизации и поддержания иммунитета, так как это позволит снизить интоксикацию организма.