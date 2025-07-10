Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при жаре в помещении

В Роспотребнадзоре также отметили, что в качестве профилактики продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15−20 минут с отдыхом не менее 10−12 минут в охлаждаемых помещениях. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к экстремальным. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.