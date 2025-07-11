Синоптик Шувалов: в Москву нагрянет 40-градусная жара

Об этом Погоде Mail рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Это свидетельство того, что по мере изменений климата волны жары становятся все чаще и интенсивнее.
«Основной мотор процесса — повышение глобальной температуры, которое в наибольшей степени сказывается не только на средней полосе России, но и на высоких широтах», — объяснил синоптик.
В пример Шувалов привел жаркие рекорды последних дней. Даже на мысе Челюскине — самой крайней северной точке нашей страны — температура установилась на высокой отметке.
Не за горами то время, когда 40-градусная жара на непродолжительное время нагрянет в столицу России.
«Самые интенсивные высокие температуры фиксировались в 2010 году. Блокирующие процессы простояли на Русской равнине больше месяца — температура в Москве повышалась до +38 °C. Еще один пример 2021-го, когда в Лондоне температура превысила +40 °C. Это стало на три единицы выше, чем в предыдущем году», — добавил синоптик.