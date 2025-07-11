Синоптик Шувалов: в Москву нагрянет 40-градусная жара

«Самые интенсивные высокие температуры фиксировались в 2010 году. Блокирующие процессы простояли на Русской равнине больше месяца — температура в Москве повышалась до +38 °C. Еще один пример 2021-го, когда в Лондоне температура превысила +40 °C. Это стало на три единицы выше, чем в предыдущем году», — добавил синоптик.