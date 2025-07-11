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Синоптик Шувалов: в Москву нагрянет 40-градусная жара

Суточные температурные рекорды бьют не только столица и регионы России, но и Западная Европа, и Азия.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°
Женщина в ободке поливает лицо водой в жару из пульверизатора
Источник: РИА "Новости"

Об этом Погоде Mail рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Это свидетельство того, что по мере изменений климата волны жары становятся все чаще и интенсивнее.

«Основной мотор процесса — повышение глобальной температуры, которое в наибольшей степени сказывается не только на средней полосе России, но и на высоких широтах», — объяснил синоптик.

В пример Шувалов привел жаркие рекорды последних дней. Даже на мысе Челюскине — самой крайней северной точке нашей страны — температура установилась на высокой отметке.

Не за горами то время, когда 40-градусная жара на непродолжительное время нагрянет в столицу России.

«Самые интенсивные высокие температуры фиксировались в 2010 году. Блокирующие процессы простояли на Русской равнине больше месяца — температура в Москве повышалась до +38 °C. Еще один пример 2021-го, когда в Лондоне температура превысила +40 °C. Это стало на три единицы выше, чем в предыдущем году», — добавил синоптик.