Вильфанд: в центре и на юге европейской части РФ ожидается жара до 38−42 градусов

«На юге европейской [части] России сохранится очень жаркая погода до вторника, температура будет достигать 36−42 градусов. Это касается таких регионов, как Краснодарский край, Ставрополье, Астраханская, Ростовская и Волгоградская области. В связи с этим выпущены предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях: в период с 12 по 14 июля в Дагестане ожидается 42−43 градуса жары, в Адыгее — до 39 градусов. В приморских городах, таких как Сочи и Сириус, также прогнозируется сильная жара — 36−37 градусов», — сказал он.