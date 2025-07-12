Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Вильфанд: в центре и на юге европейской части РФ ожидается жара до 38−42 градусов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в центральных областях европейской части России в ближайшее время может подниматься до 38 градусов. На юге же ситуация более экстремальная, температура там может доходить до 42 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

«На юге европейской [части] России сохранится очень жаркая погода до вторника, температура будет достигать 36−42 градусов. Это касается таких регионов, как Краснодарский край, Ставрополье, Астраханская, Ростовская и Волгоградская области. В связи с этим выпущены предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях: в период с 12 по 14 июля в Дагестане ожидается 42−43 градуса жары, в Адыгее — до 39 градусов. В приморских городах, таких как Сочи и Сириус, также прогнозируется сильная жара — 36−37 градусов», — сказал он.

Жара будет наблюдаться и в других регионах. В Курской, Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Ивановской, Липецкой и Тульской областях температура может составить 30−38 градусов. При этом в Воронежской и Тамбовской областях — до 40 градусов в течение субботы.

На Волге, в таких регионах, как Кировская и Нижегородская области, температура ожидается в районе 35−37 градусов до понедельника включительно.

Сильная жара сохраняется и на юге России: в Адыгее — до 39 градусов, в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях — до 42 градусов. В Крыму аномально жаркая погода с температурой до 39 градусов. «В Калмыкии из-за высохшей земли возможны пыльные бури при ветре 15−20 м/с, а температура достигнет 43 градусов. На Северном Кавказе ситуация аналогична, температура будет колебаться между 38 и 40 градусами», — уточнил Вильфанд.