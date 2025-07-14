Синоптики рассказали о погоде в России на неделе

В Санкт-Петербурге неделя начнется с грозовых дождей, но уже к середине осадки успокоятся. Температура продержится на уровне +24… +27 °C. В Москве всю рабочую неделю прогнозируются дожди и грозы, пик которых придется на понедельник и вторник. Воздух в эти дни прогреется до +25… +28 °C.