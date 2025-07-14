Синоптики рассказали о погоде в России на неделе

Как передают «Метеовести», в начале недели небо над югом России затянет облаками, которые принесут локальные грозовые дожди. Но затем количество осадков сократится, а температура дойдет до экстремально жарких показателей — +35… +40 °С. Лишь в прибрежной зоне окажется свежее — +28… +33 °С. При этом вода прогреется до +24… +27 °С.
Над Средней Волгой сформируются массивные кучево-дождевые облака, из-за чего местами пройдут ливни с грозами. На фоне непогоды температура снизится до +25…+30 °С.
На Северо-Западе России сегодня тоже ожидаются сильные осадки. После фон атмосферного давления повысится и дожди приобретут локальный кратковременный характер. Дневная температура на юге региона установится в диапазоне +22…+27 °С, на севере — +17… +22 °С. К концу рабочей недели похолодает до +12… +17 °С.
Над Центральной Россией атмосферу дестабилизируют фронтальные разделы, из-за чего в регионе практически каждый день прогнозируются грозовые ливни. На фоне осадков жара ослабнет: столбики термометров не поднимутся выше +25… +30 °С.
На Урал сибирский циклон принесет холодные воздушные массы. Поэтому в регионе сохранится комфортная температура до +20… +25 °С. В Южной Сибири прохладный воздух постепенно уступит место более теплым массам. Температура начнет расти, и уже в середине недели дневные значения достигнут +20… +25 °C, а к выходным на юго-востоке региона воздух прогреется до +24… +29 °C.
На юге Дальнего Востока из-за влияния фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. При этом температурный фон останется комфортным: в Приамурье — от +23 до +28 °C, в южных районах Приморья — от +18 до +23 °C.
В Санкт-Петербурге неделя начнется с грозовых дождей, но уже к середине осадки успокоятся. Температура продержится на уровне +24… +27 °C. В Москве всю рабочую неделю прогнозируются дожди и грозы, пик которых придется на понедельник и вторник. Воздух в эти дни прогреется до +25… +28 °C.
Ранее россиянам рассказали, как летняя погода изменится за 50 лет.