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В 50 городах Испании произошло мощное землетрясение: видео

Мощные подземные толчки напугали жителей и туристов на юге страны.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +30° 4 м/с 66% 759 мм рт. ст. +28°

Землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,5 произошло сегодня, 14 июля, в 07:13 по местному времени. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Землетрясение случилось недалеко от побережья города Альмерия, в западной части Средиземного моря. Эпицентр залегал на глубине около двух километров.

Подземные толчки почувствовали жители и туристы в более чем 50 городах Андалусии и соседних регионах. Наиболее сильную сейсмическую активность зафиксировали в Гранаде, Малаге, Хаэне, Мурсии, Аликанте и Альбасете.

Толчки оказались достаточно мощными, чтобы повредить старые здания, но серьезных разрушений и жертв удалось избежать. Жители региона сообщили, что от сильного и продолжительного землетрясения в домах качались люстры. В зале вылета аэропорта Альмерии обрушилась часть потолка в кафе — на пассажиров посыпалась плитка.

Службы сейсмологического мониторинга продолжают отслеживать территорию на вероятность афтершоков. Дополнительных предупреждений по цунами не поступало: подводный разлом оказался слишком слаб.

Ранее сообщалось, что в США готовятся мощному землетрясению.