В 50 городах Испании произошло мощное землетрясение: видео

Толчки оказались достаточно мощными, чтобы повредить старые здания, но серьезных разрушений и жертв удалось избежать. Жители региона сообщили, что от сильного и продолжительного землетрясения в домах качались люстры. В зале вылета аэропорта Альмерии обрушилась часть потолка в кафе — на пассажиров посыпалась плитка.