В 50 городах Испании произошло мощное землетрясение: видео

Землетрясение магнитудой от 5,2 до 5,5 произошло сегодня, 14 июля, в 07:13 по местному времени. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Подземные толчки почувствовали жители и туристы в более чем 50 городах Андалусии и соседних регионах. Наиболее сильную сейсмическую активность зафиксировали в Гранаде, Малаге, Хаэне, Мурсии, Аликанте и Альбасете.
Толчки оказались достаточно мощными, чтобы повредить старые здания, но серьезных разрушений и жертв удалось избежать. Жители региона сообщили, что от сильного и продолжительного землетрясения в домах качались люстры. В зале вылета аэропорта Альмерии обрушилась часть потолка в кафе — на пассажиров посыпалась плитка.
Службы сейсмологического мониторинга продолжают отслеживать территорию на вероятность афтершоков. Дополнительных предупреждений по цунами не поступало: подводный разлом оказался слишком слаб.
Ранее сообщалось, что в США готовятся мощному землетрясению.