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Мощный тропический ливень обрушился на Москву и затопил улицы

Сильнейший тропический ливень обрушился Москву во вторник, 15 июля. Дождь начал заливать столицу с Южного административного округа. Настоящий потоп заметили в районе Павелецкой набережной. Люди не могут выйти на улицу даже с зонтом из-за сильнейшего напора.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +25°

Прогнозируется, что за 15 июля в Москве прольётся до 20 литров дождевой воды на квадратный метр.

При этом температура воздуха упадёт до комфортных +24−27 градусов, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Ранее в МЧС сообщали, что сегодня Москву накроет плохая погода с сильным ливнем, грозой и крупным градом. Жителям и гостям столицы уже посоветовали быть более осторожными: обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, а также внимательнее управлять автомобилем.