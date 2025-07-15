Мощный тропический ливень обрушился на Москву и затопил улицы

Ранее в МЧС сообщали, что сегодня Москву накроет плохая погода с сильным ливнем, грозой и крупным градом. Жителям и гостям столицы уже посоветовали быть более осторожными: обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, а также внимательнее управлять автомобилем.