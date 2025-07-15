Везде вода: видеоподборка, как Москва переживает потоп

В северной части города ситуация катастрофическая. Подземные автостоянки жилых домов превратились в озера. Люди в попытках спасти машины проваливались по пояс в холодную воду и хватались за стены, чтобы удержаться на ногах. Один из свидетелей рассказал о мужчине, который чуть не утонул при встрече с сильным потоком.