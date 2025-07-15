Везде вода: видеоподборка, как Москва переживает потоп

Из-за погодных условий возможны задержки наземного транспорта и изменения некоторых маршрутов, отметили в Дептрансе. Например, из-за сильного ливня затопило Дмитровское шоссе — движение на трассе закрыли.
Под водой оказались и некоторые станции метро. Так, закрыли вестибюль станции «Рижская». Также там затопило подземный переход. «Технопарк» тоже не выдержал ливня. Там зафиксировали проникновение дождя в один из вагонов поезда. Состав оперативно сняли с линии для проведения технической проверки.
Из-за тропического ливня также затопило Проспект мира. У легковых машин на парковке фары и части капота находились под водой.
Патриаршие пруды превратились в море. Автомобили там тонули, однако люди продолжали спешить по делам и ходили по пояс в мутной воде.
На улице Пришвина очевидцы засняли автобус, который проезжал затопленный перекресток. Рядом с транспортом на ролике преодолевали препятствие в виде воды машины.
В северной части города ситуация катастрофическая. Подземные автостоянки жилых домов превратились в озера. Люди в попытках спасти машины проваливались по пояс в холодную воду и хватались за стены, чтобы удержаться на ногах. Один из свидетелей рассказал о мужчине, который чуть не утонул при встрече с сильным потоком.
Также обесточило часть станции Бескудниково Савеловского направления железной дороги. Электричество пропало на втором пути по направлению к области. Пока подачу энергии не восстановят, на МЦД-1 будут задерживаться электрички. Некоторые поезда пустят по короткому маршруту, часть отменят. Пассажиров просят следить за оповещениями на станциях.
На Павелецкой набережной дороги стали одной большой лужей. Водители едут почти вслепую, так как дворники с трудом сгоняют воду с лобовых стекол.
На юге Москвы затопило рынок «Садовод». Хотя торговые павильоны находятся под навесом, проходы превратились в ручьи.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций России продолжают напоминать жителям столицы о необходимости проявлять бдительность на улицах города. Не стоит приближаться к неустойчивым конструкциям и рекламным щитам и прятаться под деревьями. Водителей просят о внимательности за рулем, советуют не совершать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию.