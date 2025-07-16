Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Гигантский айсберг приплыл к берегам Гренландии

Плавучая ледяная гора представляет опасность для домов деревни Иннорсуит, которая располагается на северо-западе страны.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 79% 760 мм рт. ст. +29°
Гигантский айсберг надвигается на дома
Источник: @themoscowdailynews

Об этом сообщила газета New York Post. Местные власти уже оповестили жителей о потенциальной угрозе.

Вероятность падения кусков льда на сушу мала, но раскол айсберга в воде точно вызовет большие волны, которые окажутся способными нанести серьезный ущерб домам и даже смыть строения. Ученые отмечают, что крупные плавучие ледяные горы обычно перемещаются в течение нескольких дней. Однако гигантский айсберг в деревне Иннорсуит стоит на месте уже около недели, что вызывает беспокойство.

В связи с обстановкой власти временно закрыли местную фабрику и магазин. Службы экстренной помощи советуют жителям соблюдать осторожность и не приближаться к гигантской льдине, которая у некоторых гренландцев вызывает восхищение, а не страх.

Ранее рыбак снял огромный черный айсберг в Лабрадорском море у берегов Канады.