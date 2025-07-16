Гигантский айсберг приплыл к берегам Гренландии

Вероятность падения кусков льда на сушу мала, но раскол айсберга в воде точно вызовет большие волны, которые окажутся способными нанести серьезный ущерб домам и даже смыть строения. Ученые отмечают, что крупные плавучие ледяные горы обычно перемещаются в течение нескольких дней. Однако гигантский айсберг в деревне Иннорсуит стоит на месте уже около недели, что вызывает беспокойство.