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Над Ключевской сопкой появилось яркое свечение

Также за прошедшие сутки на местности зарегистрировали 246 землетрясений.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Свечение над кратером Ключевской сопки
Источник: @s_volcanology

Геофизики Камчатского филиала Российской академии наук связывают свечение над кратером с образованием огненной лавы на дне вулкана или актом вялого эффузивного извержения. Всплеск сейсмической активности, по мнению ученых, говорит о движении магмы в глубине Ключевской сопки. Точное прогнозирование извержения невозможно, однако эксперты продолжают мониторинг с помощью сейсмографов, спутниковых снимков и тепловых камер.

Жителей и гостей Камчатки информируют об обстановке, но пока угроз для жизни не предвидится. В случае обострения ситуации вулканологи готовы оперативно оповестить население и авиационные службы.

Ключевская сопка — крупнейший действующий вулкан Евразии, высота которого составляет от 4688 до 4750 метров, а диаметр верха достигает 700 метров. Конус огненной достопримечательности дополняют около 80 побочных кратеров. Вулкан располагается всего в 30 километрах от поселка Ключи с 4500 жителями, поэтому подвергается круглосуточному наблюдению.

Ранее ученые предсказали извержение сотен спящих огненных гор.