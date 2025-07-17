Над Ключевской сопкой появилось яркое свечение

Геофизики Камчатского филиала Российской академии наук связывают свечение над кратером с образованием огненной лавы на дне вулкана или актом вялого эффузивного извержения. Всплеск сейсмической активности, по мнению ученых, говорит о движении магмы в глубине Ключевской сопки. Точное прогнозирование извержения невозможно, однако эксперты продолжают мониторинг с помощью сейсмографов, спутниковых снимков и тепловых камер.
Ключевская сопка — крупнейший действующий вулкан Евразии, высота которого составляет от 4688 до 4750 метров, а диаметр верха достигает 700 метров. Конус огненной достопримечательности дополняют около 80 побочных кратеров. Вулкан располагается всего в 30 километрах от поселка Ключи с 4500 жителями, поэтому подвергается круглосуточному наблюдению.
Ранее ученые предсказали извержение сотен спящих огненных гор.