Над Ключевской сопкой появилось яркое свечение

Геофизики Камчатского филиала Российской академии наук связывают свечение над кратером с образованием огненной лавы на дне вулкана или актом вялого эффузивного извержения. Всплеск сейсмической активности, по мнению ученых, говорит о движении магмы в глубине Ключевской сопки. Точное прогнозирование извержения невозможно, однако эксперты продолжают мониторинг с помощью сейсмографов, спутниковых снимков и тепловых камер.