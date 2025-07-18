В Псковской области из-за дождей обрушился и уплыл автомобильный мост

Об этом сообщили в региональном Министерстве чрезвычайных ситуаций. На место происшествия направили оперативную группу Главного управления ведомства по Псковской области, включая специалистов по использованию беспилотных авиационных систем и спасателей поисково-спасательного отряда города Гдова.