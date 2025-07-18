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В Псковской области из-за дождей обрушился и уплыл автомобильный мост

Сообщение с основной дорогой пострадало в деревне Лядинки — через реку Вейнка. Мост протяженностью 15 метров и шириной 3,6 метра упал накануне, 16 июля.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
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Мост после разрушение лежит в реке
Источник: t.me/mchspskov

Об этом сообщили в региональном Министерстве чрезвычайных ситуаций. На место происшествия направили оперативную группу Главного управления ведомства по Псковской области, включая специалистов по использованию беспилотных авиационных систем и спасателей поисково-спасательного отряда города Гдова.

С помощью спецтехники и дронов в деревню доставили продовольствие и предметы первой необходимости.

По сведениям Министерства чрезвычайных ситуаций, на случай экстренной эвакуации или прибытия медиков силы и средства спасательного отряда находятся в круглосуточной готовности. Возможность передачи гуманитарных грузов сохраняется.

Спасатели продолжают мониторить ситуацию. Ведется координация с Правительством Псковской области, прорабатываются варианты альтернативного проезда. Сроки восстановления моста уточняются. Угроза ухудшения обстановки не прогнозируется.

Ранее из-за паводка в Магаданской области обрушились два моста.