В Псковской области из-за дождей обрушился и уплыл автомобильный мост

Об этом сообщили в региональном Министерстве чрезвычайных ситуаций. На место происшествия направили оперативную группу Главного управления ведомства по Псковской области, включая специалистов по использованию беспилотных авиационных систем и спасателей поисково-спасательного отряда города Гдова.
По сведениям Министерства чрезвычайных ситуаций, на случай экстренной эвакуации или прибытия медиков силы и средства спасательного отряда находятся в круглосуточной готовности. Возможность передачи гуманитарных грузов сохраняется.
Спасатели продолжают мониторить ситуацию. Ведется координация с Правительством Псковской области, прорабатываются варианты альтернативного проезда. Сроки восстановления моста уточняются. Угроза ухудшения обстановки не прогнозируется.
Ранее из-за паводка в Магаданской области обрушились два моста.