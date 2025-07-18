В Томске огромные градины повредили автомобили: видео

До субботы, 19 июля, в городе объявили штормовое предупреждение. Региональное Министерство чрезвычайных ситуаций проинформировало о возможности возникновения опасных ситуаций. Жителям и гостям региона рекомендовали быть осторожными: не находиться возле хилых конструкций, линий электропередач, деревьев и ветхих построек.