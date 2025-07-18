Гидрометцентр рассказал, в каких регионах в выходные пройдут дожди

Европейскую часть России 18 июля охватил средиземноморский циклон, который существенно повлияет на погодные условия в ближайшие дни. Осадки пройдут в южных районах, затем зона дождей распространится на Центральный федеральный округ.
Также воздушные массы затронут часть Приволжья, Северо-Западного региона и юг европейской территории России. С 18 по 20 июля пройдут дожди различной интенсивности, возможны сильные ливни, сопровождающиеся грозами с градом. Ветер усилится до 17−22 м/с, а на юге порывы могут достигать 25 м/с. В ночные и утренние часы местами возможны туманы.
Тем временем в северных и восточных регионах ЕТР, а также на юге и западе Урала сохранится влияние скандинавского антициклона. Благодаря ему установится теплая и преимущественно сухая погода с небольшим количеством облаков.
На остальной части Урала, а также в большинстве районов Сибири под воздействием глубокого циклона в этот период будет формироваться неустойчивая погодная обстановка. Здесь прогнозируют дождевые осадки, местами ливни, грозы, град.
На севере и западе Дальнего Востока наблюдается перемещение сибирского циклона. В течение ближайших дней дождевые осадки ожидаются сначала на севере, а затем в центре региона. Локально они будут сопровождаться грозами, порывы ветра достигнут 13−18 м/с.
На Приамурье, Приморский край, Хабаровский край, южную часть Якутии и отдельные районы Сахалинской области двигается циклон со стороны Китая. В этих регионах пройдут ливни. Не исключены грозы и град. Ветер будет от 15 до 20 м/с.
Чукотка и частично Камчатка окажутся в тылу тихоокеанского циклона. На их территории с 18 по 20 июля прогнозируют дожди, на побережных районах ветер усилится до 18 м/с.