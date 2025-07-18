Гидрометцентр рассказал, в каких регионах в выходные пройдут дожди

Также воздушные массы затронут часть Приволжья, Северо-Западного региона и юг европейской территории России. С 18 по 20 июля пройдут дожди различной интенсивности, возможны сильные ливни, сопровождающиеся грозами с градом. Ветер усилится до 17−22 м/с, а на юге порывы могут достигать 25 м/с. В ночные и утренние часы местами возможны туманы.