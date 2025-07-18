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В Анталье произошло землетрясение

АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Х.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: © РИА Новости

Согласно сообщению, землетрясение зарегистрировано в районе Газипаша в 21:14 по турецкому времени (совпадает с мск).

Подземные толчки зарегистрированы на глубине 18,05 километра.