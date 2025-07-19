Вильфанд: в трех округах РФ ожидается экстремально жаркая погода

Метеоролог пояснил, что температура выше нормы на 5−7 градусов ожидается на юге европейской части России. Это касается Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии, показатель может доходить до 40 градусов. В Краснодарском крае в субботу температура будет на 6 градусов выше нормы, там ожидается до 38 градусов. «38−40 градусов — это очень высокая температура, тепловой удар можно получить, если находиться под прямыми солнечными лучами. И получить очень неприятные последствия ультрафиолетового облучения, потому что оно сейчас по-прежнему очень и очень жесткое», — объяснил Вильфанд.