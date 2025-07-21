Москва снова ушла под воду из-за сильных дождей: видеоподборка

По информации специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, за прошедшую ночь в Москве и области выпало катастрофическое количество осадков. На видео, которое снял очевидец на Кантемировской улице, два такси буквально плыли друг за другом.
На Шмитовском проезде под дорожным мостом застряла машина скорой. Автомобиль медиков находился в воде по сетку радиатора. У машины работали спецсигналы и аварийная сигнализация.
Затопило и улицу недалеко от Москва-Сити или разворота на Третье транспортное кольцо. Движение транспорта затруднилось, автомобилисты двигались с минимальной скоростью и на большой дистанции.
На Нагорной улице машины затопило по крышу. На видео автосервис ушел под воду.
Кадрами непогоды поделились и жители Чертанова. Там улицы превратились в реки, а лестницы — в водопады.
Но москвичи все же находят обходные пути. Так, в одном из районов жители идут по выступу на заборе, чтобы добраться до места.
В Подмосковье дела обстоят не лучше. В Одинцове парковка жилого комплекса «Гусарская баллада» затапливается, уходят под воду машины.
В Наро-Фоминске из-за ливней обрушился мост. От дорожного сообщения отрезало часть деревни Алексино, садовые товарищества «Верейское» и «Исьма». Специалисты уже разбирают старую конструкцию и прокладывают переправу.
Возле станции «Шелепиха» перекрыли дорогу из-за потопа. А на «Сколково» вода льется прямо с крыши.
Не лучше ситуация сложилась и на станции «Павшино». Там вовсе закрыли залитый водой переход. Некоторые пассажиры успели пройтись босиком.
Также в воде оказалась часть МКАДа, которая ведет к «Садоводу». Автомобили остановились в огромной луже.
Однако некоторые москвичи относятся к непогоде с юмором. Так, в жилом комплексе «Новая Рига» мужчина поплыл на парковку на сап-борде.
А в центре Москвы люди располагаются на креслах-шезлонгах и наслаждаются дождем.
Специалисты рекомендуют москвичам и гостям столицы пересаживаться на общественный транспорт. Также в Дептрансе сообщают о возможных задержках в расписании автобусов и троллейбусов. В Министерстве чрезвычайных ситуаций России советуют по возможности не выходить из дома.