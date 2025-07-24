Синоптики рассказали, в какие регионы в четверг придет тепло

Северные районы Сибири распрощаются с солнечной летней погодой. В Норильске полярный день скоро подойдет к концу. В четверг в городе +12 °С и дожди. На юге Красноярского края прохладно, без осадков. На Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях температура вырастет под лучами яркого солнца.