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Синоптики рассказали, в какие регионы в четверг придет тепло

Очаг жары удерживается в северо-западной части Европейской России. В дневные часы в регионе установится комфортный для лета температурный фон.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +24°
Девушка в очках со скейтом в руках в городе
Источник: Freepik.com

В центре страны интенсивность осадков снизится. В Ярославле в четверг, 24 июля, сформируется переменная облачность. Воздух в дневные часы прогреется до +28 °С. От Смоленска до Рязани возможны короткие грозы. Во Владимире сегодня ожидается +28 °С. В Твери сложится схожая ситуация — +28 °С. В Москве днем пройдут небольшие дожди, +27 °С.

На Урале пасмурно: сюда доберется циклон с европейской части России. Его атмосферные фронты зацепят города Поволжья. В Нижнем Новгороде днем ожидается до +26 °С, в Чебоксарах и Казани — до +25 °С.

На Дальнем Востоке китайский циклон плавно переместится в Амурскую область. По пути зальет дождями Забайкалье — там сдержанные +22 °С. В Благовещенске термометр покажет почти +30 °С. На юге Хабаровского края температура зашкалит, перейдет границу +30 °С.

Жарко окажется на Сахалине сегодня, 24 июля, без осадков. На Камчатке метеоситуация нестабильная: устойчивый циклон сформирует обильные дожди, температура не переступит выше +15 °С.

Северные районы Сибири распрощаются с солнечной летней погодой. В Норильске полярный день скоро подойдет к концу. В четверг в городе +12 °С и дожди. На юге Красноярского края прохладно, без осадков. На Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях температура вырастет под лучами яркого солнца.

На юге России термометр поднимется почти до +35 °С. Жара установится в степях Крыма, Дагестане, на Кубани. На побережье Черного моря прогнозируют курортную погоду. В Сочи — до +29 °С, Краснодаре — до +32 °С, Севастополе — до +31 °С.