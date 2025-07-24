Синоптики рассказали, в какие регионы в четверг придет тепло

В центре страны интенсивность осадков снизится. В Ярославле в четверг, 24 июля, сформируется переменная облачность. Воздух в дневные часы прогреется до +28 °С. От Смоленска до Рязани возможны короткие грозы. Во Владимире сегодня ожидается +28 °С. В Твери сложится схожая ситуация — +28 °С. В Москве днем пройдут небольшие дожди, +27 °С.
На Урале пасмурно: сюда доберется циклон с европейской части России. Его атмосферные фронты зацепят города Поволжья. В Нижнем Новгороде днем ожидается до +26 °С, в Чебоксарах и Казани — до +25 °С.
На Дальнем Востоке китайский циклон плавно переместится в Амурскую область. По пути зальет дождями Забайкалье — там сдержанные +22 °С. В Благовещенске термометр покажет почти +30 °С. На юге Хабаровского края температура зашкалит, перейдет границу +30 °С.
Жарко окажется на Сахалине сегодня, 24 июля, без осадков. На Камчатке метеоситуация нестабильная: устойчивый циклон сформирует обильные дожди, температура не переступит выше +15 °С.
Северные районы Сибири распрощаются с солнечной летней погодой. В Норильске полярный день скоро подойдет к концу. В четверг в городе +12 °С и дожди. На юге Красноярского края прохладно, без осадков. На Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях температура вырастет под лучами яркого солнца.
На юге России термометр поднимется почти до +35 °С. Жара установится в степях Крыма, Дагестане, на Кубани. На побережье Черного моря прогнозируют курортную погоду. В Сочи — до +29 °С, Краснодаре — до +32 °С, Севастополе — до +31 °С.