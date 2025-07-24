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В Волгоградской области из-за шквалистого ветра упал кран: видео

В среду, 23 июля в регионе зафиксировали порывы ветра до 25 метров в секунду. Пострадавших из-за происшествия в Волжском речном порту нет.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Волгоградская область попала под власть дождей и сильного ветра, местами шел град. Атмосферный фронт распространился по всей территории Заволжья. Природная стихия разрушила опоры линии электропередачи в городе Волжском. Четыре района остались без электроснабжения.

Последствия устраняли 95 энергетиков и 68 единиц аварийной техники. По обновленной информации, к четвергу, 24 июля, 90% поврежденных объектов восстановили.

Из-за сильного ветра оборвалась кабельная линия, которая снабжала водозаборные сооружения. Региональный Водоканал уменьшил давление в системе холодного водоснабжения до одной атмосферы. Локально подача воды прекратилась полностью. К утренним часам четверга ситуацию наладили.

Очевидцы сняли видео падения портального крана в Волжском речном порту. На нем видно, как конструкция потеряла устойчивость всего за несколько секунд из-за мощного порыва ветра. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения.