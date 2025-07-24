На Кипре из-за лесных пожаров погибли два человека: видео

Спасатели сообщили, что утром 24 июля по местному времени не фиксировали активного фронта. Ситуация приобрела опасный характер за несколько часов. Из четырех деревень эвакуировали жителей и домашний скот. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, их доставили с ожогами в клинику.