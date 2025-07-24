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На Кипре из-за лесных пожаров погибли два человека: видео

Огонь перекинулся на жилые постройки и автомобили. Внутри машины на дороге Монагри-Аласса нашли обгоревшие тела.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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На Кипре разбушевалась огненная стихия: лесные пожары усилились из-за мощного порыва ветра и аномальной жары. Пламя охватило северную область города Лимассола, затронуло площадь около 10 тысяч гектаров.

Спасатели сообщили, что утром 24 июля по местному времени не фиксировали активного фронта. Ситуация приобрела опасный характер за несколько часов. Из четырех деревень эвакуировали жителей и домашний скот. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, их доставили с ожогами в клинику.

На двух автомобильных магистралях приостановили движение в обе стороны. Это дороги Тримиклини — Лания — Аласса и Вуни — Агиос Амбросиос — Кибидон. Воздух в регионе прогрелся до критических +43 °С.

В четверг, 24 июля, прогнозируют ухудшение ситуации. Температура поднимется до +44 °С.

Местные власти сообщили, что участок возле деревни Эпископи вышел из-под контроля. Ситуация ухудшилась из-за густых деревьев в регионе. На борьбу с огненной стихией направили наземные спасательные бригады и воздушные силы. Власти Кипра обратились за помощью к соседним государствам. Иордания дала положительный ответ.