Синоптик назвал возможную причину крушения Ан-24

Такую причину он озвучил в эфире федерального телеканала. Синоптик предположил, что экипаж могла дезориентировать низкая облачность.
В некоторых районах нижняя граница облаков, по его словам, находилась на высоте 300 метров. Такой фактор сам по себе поводом для ограничения полетов не является, но город Тында, вблизи которого произошла авиакатастрофа, расположен на горном склоне, отметил эксперт.
Он пояснил, что низкая облачность закрывает вершины гор. По мнению метеоролога, это могло послужить причиной нарушения ориентирования экипажа и привести к столкновению самолета с землей.