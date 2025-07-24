Синоптик назвал возможную причину крушения Ан-24

В некоторых районах нижняя граница облаков, по его словам, находилась на высоте 300 метров. Такой фактор сам по себе поводом для ограничения полетов не является, но город Тында, вблизи которого произошла авиакатастрофа, расположен на горном склоне, отметил эксперт.