На Дальнем Востоке зафиксировали новые подземные толчки

Второе событие зафиксировали через несколько минут от первого. Его очаг расположился в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сила превзошла предшественника: магнитуда составила 6,0. Эпицентр находился ниже — в 22 километрах от уровня земной поверхности. Это событие ощущалось тоже на два-три балла.