На Дальнем Востоке зафиксировали новые подземные толчки

Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края. Два подземных толчка оказались более ощутимы.
Эпицентр первого располагался в 182 километрах на восток от Петропавловска-Камчатского. Его глубина находилась в 16 километрах от уровня поверхности земли. Магнитуда достигла 5,9 балла. Местные жители почувствовали толчки примерно двух-трех единиц.
Второе событие зафиксировали через несколько минут от первого. Его очаг расположился в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского. Сила превзошла предшественника: магнитуда составила 6,0. Эпицентр находился ниже — в 22 километрах от уровня земной поверхности. Это событие ощущалось тоже на два-три балла.
Напомним, что 20 июля, в воскресенье, в регионе зафиксировали серию афтершоков. Максимальная магнитуда составила 7,6. В течение двух дней, к 22 июля, ученые зарегистрировали около 1000 подобных природных явлений. По прогнозам сейсмологов, подземные толчки продолжатся минимум месяц.
В ночь на 25 июля произошло землетрясение возле Южных Курил. Ему присвоили магнитуду 4,6. Очаг находился в 70 километрах от острова Шикотан на глубине почти 59 километров. Возможность появления цунами ученые не подтвердили.