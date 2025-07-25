Ученые нашли в дождях опасное химическое вещество

Ученые провели исследование дождевой воды. Они зафиксировали в ней превышение химического вещества синтетического происхождения — трифторуксусной кислоты. Об этом сообщили в издании Nature.
Специалисты отметили, что вещество стало чаще встречаться в водоемах по всей планете. Кроме того, его находили в бутилированной воде, продуктах питания, органах домашнего скота и главное — в крови людей.
Ученые сравнили информацию за последние 40 лет. Процент содержания трифторуксусной кислоты в листьях и иглах растений, которые росли в Германии, увеличился минимум в пять раз. В некоторых регионах — в 10 раз. Произошел рост химического вещества во льдах Арктики и подпочвенных водах Дании.
Потенциально оно несет опасность для организма человека. В 2024 году группа ученых обратилась с требованием маркировки трифторуксусной кислоты как токсина. Пока положительного ответа не получили.