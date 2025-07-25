Ученые нашли в дождях опасное химическое вещество

Ученые сравнили информацию за последние 40 лет. Процент содержания трифторуксусной кислоты в листьях и иглах растений, которые росли в Германии, увеличился минимум в пять раз. В некоторых регионах — в 10 раз. Произошел рост химического вещества во льдах Арктики и подпочвенных водах Дании.