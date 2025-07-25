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Ученые нашли в дождях опасное химическое вещество

В составе осадков обнаружили растворитель для полимеров. Его применяют для изготовления медицинских препаратов, пестицидов и реагентов.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Ученые провели исследование дождевой воды. Они зафиксировали в ней превышение химического вещества синтетического происхождения — трифторуксусной кислоты. Об этом сообщили в издании Nature.

Специалисты отметили, что вещество стало чаще встречаться в водоемах по всей планете. Кроме того, его находили в бутилированной воде, продуктах питания, органах домашнего скота и главное — в крови людей.

Ученые сравнили информацию за последние 40 лет. Процент содержания трифторуксусной кислоты в листьях и иглах растений, которые росли в Германии, увеличился минимум в пять раз. В некоторых регионах — в 10 раз. Произошел рост химического вещества во льдах Арктики и подпочвенных водах Дании.

Специалисты объяснили, что кислота попадает в окружающую среду во время утечек и выбросов на производственных и строительных объектах. Вещество обладает высоким сопротивлением к разложению: медленно распадается и хорошо накапливается.

Потенциально оно несет опасность для организма человека. В 2024 году группа ученых обратилась с требованием маркировки трифторуксусной кислоты как токсина. Пока положительного ответа не получили.