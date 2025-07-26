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В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе австралийского острова Маккуори в южной части Тихого океана, сообщает геологическая служба США (USGS).

Сейчас в Ричмонде: +33° 2 м/с 56% 759 мм рт. ст. +31°
Источник: © РИА Новости

Подземные толчки были зафиксированы в 16.15 по времени UTC (19.15 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров.

Угроза цунами не объявлялась.