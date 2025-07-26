В южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2

Подземные толчки были зафиксированы в 16.15 по времени UTC (19.15 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров.
Угроза цунами не объявлялась.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе австралийского острова Маккуори в южной части Тихого океана, сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 16.15 по времени UTC (19.15 мск). По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров.
Угроза цунами не объявлялась.